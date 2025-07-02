精進建築｜房委會收回3個地盤涉6千單位　正覓新承建商冀盡快完工

房委會早前就3個項目向精進發出收回地盤通知書，並於今日（2日）收回3個地盤，涉及6,200個公營房屋單位。房屋署正安排其他合資格承建商接手餘下工程，以期在切實可行情況下盡快完工。



屋宇署原定6月20日將涉及多宗致命工業意外的精進建築，從「一般建築承建商名冊」除名，不過精進6月18日獲高等法院暫時批准暫緩除名令，但精進建築負責的多個項目已被地盤擁有人收回。



精進建築有限公司早前原定從「一般建築承建商名冊」除名，不過後來獲得高等法院原訟法庭暫時批准暫緩除名。（資料圖片 / 楊嘉朗攝）

房委會指由於精進建築放棄執行合約，於是根據早前發出的收回地盤通知書，於今日收回3個建築地盤，包括白田邨重建計劃第十期地下通道、屯門第29區西公營房屋發展計劃（約1, 000個單位），及東涌第100區公營房屋發展計劃（約5,200個單位）。

房屋署正安排其他合資格並能勝任的承建商接手餘下工程，以期在切實可行的情況下盡快完成受影響的項目。房委會會繼續以多方面措施提速落成其他公屋項目，以盡量減低影響，至於公屋綜合輪候2026/27年降至4.5年的目標不變。

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