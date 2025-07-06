過百項目採MiC建築法　發展局料5年内完工樓面總面積250萬平方米

發展局今日（6日）發文稱，現時已有超過100個政府及私人項目採用「組裝合成」（MiC）建築法，預計未來5年完工的「組裝合成」樓面面積約250萬平方米。當局正落實不同措施，包括增加培訓、制訂MiC相關的灣區標準及發布粵港貿易指南，推動MiC產業鏈的發展。



現時已經有超過100個政府及私人項目採用MiC建築法。（發展局提供）

發展局近年積極推動業界採用「組裝合成」（MiC）建築法，提升生產力和成本效益，現時已經有超過100個政府及私人項目採用MiC建築法。上月粵港兩地合辦「組裝合成」模塊化建築產業發展周，公布完善MiC產業鏈發展的措施。

現時已經有超過100個政府及私人項目採用MiC建築法。圖示位於火炭的小學新校舍透過MiC技術建成，今年初正式投入服務。（發展局提供）

發布粵港貿易指南 便利建築組件跨境貿易

發展局助理秘書長（高效建築）何進生表示，過去業界較少接觸涉及「組裝合成」組件的跨境貿易，因此發展局發布了《粵港「組裝合成」模塊化建築跨境貿易指南》(《指南》)，提供申請保稅加工貿易安排及出口組件至香港的跨境稅務申報指引，幫助業界了解整個貿易流程，並列明在加工貿易模式下，進口貨物免收關稅和增值稅，以助企業減輕資金壓力。

發展局助理秘書長（高效建築）何進生表示，當局正落實多項措施，以改善「組裝合成」（MiC）產業發展。（發展局提供）

建科院：製造商須獲認證 將簡化審批驗收程序

此外，建科院向首批8間在「組裝合成」製造商認可計劃下通過嚴格評審的製造商頒發認可證書。建科院主席韓志強表示，未來政府工程會將建科院發出的認可證書作為投標的一項必要條件，相關審批部門如屋宇署及水務署等，亦會簡化認可製造商的審批及驗收程序。

另外，韓志強表示，建科院會在海外推廣MiC技術及認可計劃，為認可的製造商開拓國際市場。建科院正與香港大學模塊組合建造實驗室及廣東省建科院合作，共同制訂MiC相關的灣區標準，促進灣區互聯互通及助力MiC技術走出世界。

建造業議會主席何安誠則稱，「組裝合成」市場需求量非常大。根據發展局與建造業議會共同發布的首份「組裝合成」年度需求預測，未來5年完工的「組裝合成」樓面面積約250萬平方米，包括住宅、學校、醫院及政府大樓等。故此，建造業議會將持續加強相關培訓。

發展局於6月15日至19日到訪中東的阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾及沙特阿拉伯，介紹和推廣香港基建發展的情況及優勢。（發展局提供）

另外，發展局近期曾向國際市場推廣「組裝合成」建築法，包括接待來自卡塔爾和愛爾蘭的代表團，他們表示對該建築方法有興趣。常任秘書長（工務）劉俊傑上月亦率領同事前往阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、沙特阿拉伯介紹這種創新技術的優勢。