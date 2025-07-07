8男女涉放炸彈　有女被告涉多個群組　控方指若非感興趣應早退出

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈，被控方引用反恐條例起訴，案件今（7日）在高等法院進行結案陳詞。控方特別提到第六女被告張琸淇在案中的角色，指張雖然參與程度低，但她是涉案多個群組的成員，控方認為，若張沒有興趣參與，「睇到咁上下」便應退出，惟她沒。控方強調，案中共謀者角色有高低之分，張參與度低不代表沒有參與，又指各被告打算在將軍澳引爆20公斤炸彈，張負責把藏爆炸品的行李篋帶到案發地點。



8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

第六被告張琸淇。(陳曉欣攝)

高等法院。(黃浩謙攝)

控方指7被告協議把計劃付諸實行

代表控方的資深大律師林芷瑩陳詞指，串謀對訂明標的之爆炸罪的控罪是指首7名被告達成犯罪協議，並有意圖把串謀付諸實行，如首被告何卓為和次被告李嘉濱分別租用宏創方503室和1008室、第七被告楊怡斯把炸彈放在到港鐵羅湖站車廂等。

張琸淇是多個群組的成員

控方指，案中不爭議第六女被告張琸淇在Telegram的名字為「大西北騎牛仔」。她亦是多個涉案群組的成員。控方指，若小朋友「貪玩」，或許繼續留在該些群組，但張有大學學位，案發時為入境處的登記主任。若她沒有興趣參與，認為張：「睇到咁上下」便應該退出群組。

張曾與男友多次進出涉案單位

控方續稱，宏創方503室是用於測試爆炸品，1008室則存放爆炸品的材料。而張和案發時的男友、第三被告吳子樂曾多次進出該兩個單位。

再開設群組張亦加入

此外，案中不爭議張錄取的四個會面紀錄。張在會面中，指出各被告在明愛爆炸事件的角色，包括吳子樂負責撰寫「九十二籤」的聲明。控方強調，張在會面就吳子樂的說法，不可用於指控吳，惟她知悉吳和各人分工後，然後留在該些群組，甚至一些群組為將軍澳爆炸事件而開設，張亦為群組成員。控方指，唯一合理推論為張和其他人達成串謀協議。

參與程度低不代表沒有參與

控方指，串謀的共謀者角色有高低之分，張參與程度或較低，但不代表她未有參與。根據吳子樂在訊息，張負責把藏有爆炸品的行李篋，帶到案發地點。此外，各被告在群組內討論易容運送爆炸，張曾稱「戴咗口罩，仲邊度見到鬚」，控方指這顯示她參與串謀。

案件編號：HCCC 186/2022