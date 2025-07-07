今日新聞8分鐘｜兩男拉扯傳電擊聲｜運輸署排隊黨揭月賺9萬

有片｜元朗唐狗馬路亂竄 眾司機減速護航 網民﹕香港本應係咁樣

動物誤闖市區馬路後四處亂竄的場面時有發生，部分更慘成輪下亡魂。元朗有一頭唐狗幸免於難，全靠一眾駕駛人士減速護航，讓牠能安全離開馬路。網上流傳該段拍攝於昨日（6日）下午5時許的車Cam影片，該頭唐狗在青山公路元朗段往元朗方向近友善街的馬路上奔跑，在3條行車線間來回亂竄，附近車輛的司機見狀減慢車速，以免撞傷牠，亦有3名電單車司機刻意在唐狗旁慢駛，為其護航，更嘗試指引方向，助其脫險。最終唐狗沿友善街跑去，離開大馬路。

車CAM直擊｜沙田旅遊巴疑轉彎撼欄甩尾 再剷路中分隔鐵欄

沙田一輛旅遊巴懷疑失控剷上路中分隔路欄。網上車Cam片段錄得事發一刻，顯示今日（7日）上午清晨時份，一架空載旅遊巴從大涌橋路轉右駛入火炭路時，在「黃格仔」交界處，扭軚轉彎時先撞向路邊鐵欄，再甩尾剷上路中分隔鐵欄，車身橫亘路中。

享和街爭錶位．CCTV｜客貨車駛離車房 私家車擬後退泊位觸發衝突

荃灣享和街於上周末（5日）發生一宗涉及車房職員與私家車司機，疑因爭錶位問題引發的衝突。雙方各執一詞，其中私家車司機近距離拍攝車房職員片段曝光後，引來網民熱議，認為「車房大晒」。警方就事件於周日（6日）高調到享和街一帶「洗太平地」，票控違例汽車。

太子彌敦道酒家遭爆竊 撬夾萬失$10萬現金 警到場調查

今（7日）早近7時，警方接獲太子彌敦道789號一名酒家職員報案，指在開鋪時發現店內有搜掠痕跡，懷疑遭人爆竊。警方接報到場，發現上址夾萬被撬開，初步損失約10萬元現金。經初步調查，警方相信賊人從後門潛入，案件列作「爆竊」處理。

有片｜長沙灣非裔男拉扯黑衣男傳電擊聲響 街坊憂慮或持電槍犯案

長沙灣日前有人在街頭拉扯糾纏，更曾傳出疑似電槍「啪啪」電擊聲響，引起街坊關注及擔憂。網上流傳一條5秒片段，可見一名非裔男子與一名黑衣男，在長沙灣青山道近東京街一間超市外糾纏，期間傳出電擊聲響，黑衣男隨即倒地，但片段未有交代事發時間及地點。街坊憂慮有人手持電槍，亦有網民留言指該人懷疑並非首次犯案，指周六晚目擊他向另一名男子施暴，呼籲「大家小心d（啲）」。

根據警方資料，周六（5日）深夜11時54分，街坊目擊兩名男子在長沙灣港鐵站A3出口外，即長沙灣道近東京街，發生激烈爭執，其中一人手持發光電筒型的物體，於是報案。警員到場兜截未有發現，暫列糾紛處理。該案件發生位置與網上影片的拍攝位置，相距約200米。

運輸署排隊黨MMA前傳 揭月賺9萬亂象 伏線早埋下 調整何時有？

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，早至清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，免考試換領駕駛執照。有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，亦有人「打尖」，料他們每人每周可賺至少22,500元。

事隔逾3個月，亂象仍未遏止。上星期五（4日）有3名疑似「排隊黨」女子爭位爭執、打架，片段在網上熱傳。其中兩人，《香港01》3月放蛇直擊時亦曾拍攝到她們疑似「打尖」，竄進排隊區域。

拍片者黃先生表示職員容許未能取得上午籌、親自辦駕照的市民先排隊領取下午籌，變相「排隊黨」要爭奪餘下不足30個籌號。有人坐在一張櫈子上，再以雜物霸位，當有人插隊時用手推開對方。黃先生形容「就好似爭前一個位都唔執輸咁」，眾人繼而口角，甚至動手。事後職員禁止其中一名涉及推撞的女子排隊，黃先生指她其後在牌照處門口「拉客」，以及向隊伍中的長者發號司令，懷疑她是「蛇頭」。

01消息｜八個字改變網約車命運：必須站在人民一邊 特首一錘定音

歷經11年的爭持和拖延，運輸及物流局最快本月稍後出台「網約車合法化」諮詢框架。據《香港01》了解，中央亦十分關注歷屆特區政府未有妥善處理網約出租汽車經營服務問題，為免社會矛盾加劇，過較早前派遣專責人員到港，緊密與特區政府進行交流及提供經驗、意見，堅持以「必須站在人民一邊」作為最高原則推動結構性改革，促使「網約車合法化」邁出改變命運的一步。

山東艦離港｜逾百人海怡半島送別 廈門軍事迷特請假來港見證

【山東艦／延安艦／湛江艦／運城艦】山東艦航母編隊今日（7日）結束一連五日訪港行程，今早10時海怡半島有逾百人等候送別。有男學生專程從廈門來，並說8年前只能在電視看到遼寧號航空母艦編隊停靠香港的情景，「時間隔得太久了，覺得今年肯定要來的」。

德州洪災增至78死 特朗普簽重大災害聲明：或7.11赴當地視察

美國德州暴雨7月4日引發水災，目前死亡人數已增加到至少78人，包括28名兒童。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6日向遇難者表示慰問，並指他或將於11日前往災區視察。另外，他同日在社交媒體宣布已簽署重大災害聲明，確保救援人員能夠立即獲得所需的資源。