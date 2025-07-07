德州洪災增至78死　特朗普簽重大災害聲明：或7.11赴當地視察

美國德州暴雨7月4日引發水災，目前死亡人數已增加到至少78人，包括28名兒童。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6日向遇難者表示慰問，並指他或將於11日前往災區視察。另外，他同日在社交媒體宣布已簽署重大災害聲明，確保救援人員能夠立即獲得所需的資源。



路透社及英國《衛報》報道，德州克爾縣（Kerr County）是這次水災的重災區之一，當地警長Larry Leitha於6日表示，該縣已有68人死於洪水，其中包括28名兒童。

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德州州長阿博特（Greg Abbott）同日下午在記者會上表示，該州其他地區另有10人死亡，並確認有41人失踪。

對此，特朗普6日向記者表示，這場德州洪災是百年一遇的災難，並提到自己本可以當天就赴災區視察，但為免影響救援工作，他可能11日才會前往當地。

同一時間，特朗普也否認政府效率部（DOGE）削減國家氣象局（National Weather Service，NWS）的規模對水災的預報和應對有影響。

2025年7月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達華盛頓特區白宮的一刻。（Reuters）

另外，美國土安全部表示，特朗普簽署重大災害聲明後，聯邦緊急措施署（FEMA）已於同日啟動，並正在向德州的救援人員運送物資，而美國海岸防衛隊的直升機和飛機正在協助搜救工作。