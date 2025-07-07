運輸署排隊黨MMA前傳　揭月賺9萬亂象　伏線早埋下　調整何時有？

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，早至清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，免考試換領駕駛執照。有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，亦有人「打尖」，料他們每人每周可賺至少22,500元。



事隔逾3個月，亂象仍未遏止。上星期五（4日）有3名疑似「排隊黨」女子爭位爭執、打架，片段在網上熱傳。其中兩名人，《香港01》3月放蛇直擊時亦曾拍攝到她們疑似「打尖」，竄進排隊區域。



拍片者黃先生表示職員容許未能取得上午籌、親自辦駕照的市民先排隊領取下午籌，變相「排隊黨」要爭奪餘下不足30個籌號。有人坐在一張櫈子上，再以雜物霸位，當有人插隊時用手推開對方。黃先生形容「就好似爭前一個位都唔執輸咁」，眾人繼而口角，甚至動手。事後職員禁止其中一名涉及推撞的女子排隊，黃先生指她其後在牌照處門口「拉客」，以及向隊伍中的長者發號司令，懷疑她是「蛇頭」。



上星期五（4日）有3名疑似「排隊黨」女子爭位爭執、打架，片段在網上熱傳。（黃先生提供片段截圖）

職員當日容許未能取得上午籌、親自辦駕照的市民先排隊領取下午籌，變相「排隊黨」要爭奪餘下不足30個籌號。。（黃先生提供片段截圖）

大批人取不到上午籌鼓譟 目擊者：情況混亂

黃先生於外地留學後回港，早前到運輸署金鐘牌照事務處辦理「免試簽發香港正式駕駛執照」，即俗稱的「吸牌」，上星期四可以領取駕照。他早上8時到達，有大批拿着文件夾及櫈子的疑似「派隊黨」排隊，上午80個即日籌當時已派完。不少親身辦證的人士鼓譟，不明白為何牌照處9時開門，但8時已經沒有籌號，黃先生形容情況混亂。

7月4日早上8時，距離金鐘牌照事務處開門前小時，上午80個即日籌已派完。（黃先生提供圖片）

職員不准「排隊黨」排頭位引發「爭位」衝突

到9時半開始排隊輪候下午60個籌，職員先讓在場約30名親自辦理的人士排隊，餘下名額由「排隊黨」爭奪，黃先生形容大部份是上了年紀的公公婆婆。片段所見情況擠擁，有一名伯伯坐在櫈子上，同時伸出左腳「霸位」。另一名穿藍衣的婆婆同樣坐在櫈子上，伸手按着地上的布袋，用手推開想插隊的女子。亦有人不斷走向人龍中間「插隊」，有人大叫「偷嘢，偷嘢」。

佢哋爭唔到嘅自然就嗰日做唔到嘢㗎啦，所以佢哋要使出真功夫去排呢個隊…… 就算職員放佢哋入去排隊都照推推撞撞，就好似爭前一個位都唔執輸咁。 黃先生

穿藍衣的婆婆同樣坐在櫈子上，伸手按着地上的布袋。（黃先生提供片段截圖）

穿藍衣的婆婆用手推開想插隊的女子。（黃先生提供片段截圖）

黃先生形容排隊黨爭先恐後，情況混亂。（黃先生提供片段截圖）

爭位不成繼而口角動手 職員禁其中一人續排隊

黃先生說「排隊黨」不停推撞，繼而口角，後來更有人動手。穿藍衣的婆婆指罵1名身穿黑色上衣的女子，並攻擊其頭部，黑衣女子伸手阻擋，另一名穿裙子的女子後來制止雙方。

黃先生說運輸署職員有責罵衝突人士，並禁止穿黑衣女子繼續排隊。他懷疑該女子是「蛇頭」，即使未能取得下午籌號，仍繼續在牌照處門口招攬生意代辦駕照，亦有指揮已經排隊的多名長者。

穿藍衣的婆婆指罵1名身穿黑色上衣的女子，並攻擊其頭部，黑衣女子伸手阻擋，另一名穿裙子的女子後來制止雙方。（黃先生提供片段截圖）

穿藍衣的婆婆指罵1名身穿黑色上衣的女子，並攻擊其頭部，黑衣女子伸手阻擋，另一名穿裙子的女子後來制止雙方。（黃先生提供片段截圖）

目擊者花10小時始獲駕照感無奈

黃先生當日8時到場，9時半開始輪候下午籌號，到2時下午辦公時間開始之前，最終他下午5時10分才取得駕照。

對於排隊嘥咗成日嘅感想就係有啲無奈啦，咁我又冇特別嘅憤怒情緒，因為我都半個月前去親身詢問，個職員都有同我講過呢個問題，叫我盡量早啲去排隊，先會排到㗎。 黃先生

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，早至清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，免考試換領駕駛執照。（資料片段/譚曉彤攝）

《香港01》3月時曾直擊兩名女子疑打尖

打架片段中穿藍衣的女子，《香港01》3月放蛇時亦曾拍攝到她的身影，由電梯到達樓層後，拖着行李、蹲下身、穿進排隊區域，坐在隊伍的第一排。記者當時向職員指拍攝到婆婆打尖，職員着記者到詢問處投訴。

而打架片段中穿黑衣的女子，《香港01》同樣拍攝到她想「捐」入排隊區，被其他排隊人士喝罵。女子指地上的矮櫈屬她擁有，又說「櫈仔仲要寫名……真係痴線㗎喎！」

代辦「免試簽發香港駕駛執照」利潤可觀，網上有人收取900元酬勞，以每張籌號可代辦5份申請，料每星期至少可賺22,500元。

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，早至清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，免考試換領駕駛執照。（資料片段/譚曉彤攝）

運輸署曾指有人影響秩序將轉交警方

《香港01》正向運輸署查詢當日職員如何處理涉及衝突及打尖的人士、有否轉交警方處理、近月有何加強輪候秩序的措施等。

署方3月中回覆查詢時，曾指非常關注輪候取籌情況，已派員加強巡查。如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進，亦會確保每人每次只取一籌，不得轉讓。署方會檢視運作情況，適時調整服務安排，同時研究進一步加強輪候秩序的措施。

運輸署3月中回覆查詢時，曾指非常關注輪候取籌情況，已派員加強巡查。（資料片段/譚曉彤攝）