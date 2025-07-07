梁振英斥向買家退佣易腐敗　 施永青：伙計要開飯、有向監管反映

中原地產指被屯門「緹岸」（前稱「恆大.珺瓏灣」）的發展商拖欠佣金逾1億元，向高院申請簡易判決。全國政協副主席、前特首梁振英在社交平台發文評論，質疑正常代理費不會有1億元，指中原涉及向買家退佣，而退佣易滋生腐敗，要求地產商「如實向社會交代」。



中原集團創辦人兼主席施永青今日（7日）出席一個活動時回應此事，稱地產代理此事上沒有主導權，「唔係我話點做就點做」，只替交易雙方做事，具體操作基本上由發展商決定。他指中原有幾萬個中介代理要「開飯」，選擇權有限，「有得揀，當然唔搞咁多複雜嘢」。



7月7日，新思維十周年籌款晚宴，中原地產創辦人兼主席施永青（一排左8）出席。（何夏怡攝）

施永青回應退佣：代理無主導權

梁振英早前在社交媒體質疑退佣的正當性，指退佣「容易產生腐敗」，呼籲地產商和代理如實向社會交代，「經常月旦時事、預測樓市的大地產代理更有責任交代」。

施永青今日出席新思維十周年籌款晚宴時回應此事，引述代理相關的法律中，列明房屋代理有忠於委託人利益的責任、服從委託人的責任及保密責任，「（代理）唔係好似有啲人咁自由，我冇主導權……伙計要開飯，公司要，（回佣）係呢個行業已經做緊嘅嘢」。

7月7日，新思維十周年籌款晚宴，出席者包括勞聯主席林振昇（左一）、職工會聯盟前任會長劉千石（左三）、前新聞統籌專員馮煒光（右二）、民主黨元老李華明（右一）、中原地產創辦人施永青（右三）。（何夏怡攝）

施永青稱曾向監管部門反映退佣

施永青又指，梁振英亦是地產行業出身，「做過好多交易」，對該行業有所認識。他指，有將退佣等情況向監管部門反映，若政府有好的制度，他樂於遵循。

被問到會否如梁振英所說，向公眾交代退佣，施永青稱：「我可以交代……問題係佢（梁）想唔想我向公眾交代。最多我冇得撈執笠，我要不要向公眾交代，佢（梁）做判斷囉。」他強調，退佣一事的影響因素很多，並不簡單。

全國政協副主席梁振英（何夏怡攝）

梁振英隨後在社交媒體表示，有興趣向施永青了解退佣，方向包括：