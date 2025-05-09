施永青：市場對美元信心正在流失　下半年香港樓市不宜看得太淡

中原地產創辦人施永青今日（9日）在專欄上分析貿易戰對房地產市場的影響，他表示，市場對美元的信心正在流失，美元系統一旦出事，全球的金融資產都會受拖累。相信投資者會重新調整他們的資產組合，增加實物資產的配置，對下半年的香港樓市不宜看得太淡。



施永青在專欄文章指出，市場氣氛到四月下旬開始出現變化。特朗普原來「有頭威無尾陣」。他先是為中國以外國家提供90天寬限期，繼而表示對中國的關稅訂得太高，變成難以落實。他打算把對中國的關稅大幅減下來，只是不會減到變零；若是習近平主席肯打電話給他，一切都有得商量。

施永青又指，今次貿易戰對國際造成的最大影響，是世界對美國的行為感到失望，不想再對美國馬首是瞻，之前流入美國的資金都紛紛撤出美國返回本土。如是令到美元匯價回落，本土貨幣滙率上升。

中原集團創辦人及主席施永青。

施永青續指，近日本港銀行的結餘升得很急，銀行的同業拆息亦大幅回落，投資環境正在不斷改善。類似的情況亦發生在很多非美元地區，顯示大家對美元的信心正在流失。

他認為，美元是全球金融的基石，美元系統一旦出事，全球的金融資產都會受拖累。相信投資者都會重新調整他們的資產組合，增加實物資產的配置。所謂實物資產主要是黃金與地產。地產的產權比黃金更有保障，而且有租收，當更容易吸引資金流入。再者，利率的趨勢正在回落，足以令買樓收租更具吸引。因此，對下半年的香港樓市不宜看得太淡。

中原集團創辦人及主席施永青。