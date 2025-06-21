中原發火告上庭　屯門緹岸懶俾面照賣　施永青都話唔敢再做｜燈神

近年樓市表現疲弱，發展商紛紛以低價促銷策略散貨。一啲接管咗内房樓盤的發展商就更加心急，將價錢劈完又劈，為求儘快套現。近期最矚目嘅就一定係屯門掃管笏緹岸，發展商喺兩個禮拜前將27伙單位作減價重推，最勁帳面減價6成咁多！不過呢個咁常見嘅銷售策略，竟然令佢地再次惹上官非。



講返少少前情提要，樓盤最初命名為恆大．珺瓏灣，但自從内房恆大爆煲之後，就由福彩發展接管銷售，並改名為屯門緹岸。項目其實一直以嚟都好多糾紛㗎啦，當中最嚴重就係之前中原、美聯等多間代理行曾多次向法院入稟訴訟，聲稱發展商拖欠代理佣金，涉及嘅金額超過1億。而且更因爲呢個問題而一度宣佈中止銷售呢個樓盤，種種爭議當時引起咗市場巨大嘅關注。

而喺佣金風波之後發展商都非常低調，呢幾年無再出嚟見過人同埋做宣傳，加上掃管笏呢幾年多咗咁多新樓，競爭咁大，估計佢地嘅銷情應該都「麻麻地」。

屯門緹岸（前稱恆大‧珺瓏灣）

上周減價重推27伙貨尾、最勁劈價6成

如是者過咗幾年，發展商可能見近期市場有返少少起色，亦都唔想再揸住咁多蟹貨。項目突然喺上兩個禮拜更新9張價單，將當中27伙單位作減價重售。呢批單位嘅戶型涵蓋一房至兩房，售價減幅由47%至60.8%不等。

當中減價得最勁嘅單位係5A座19樓F室，實用面積305平方呎，一房間隔。單位本身喺上年3月嘅定價係743.2萬元，最新售價大幅減到293.3萬，由700萬減到「2字頭」，帳面減咗449.9萬，足足劈價60.5%咁多！個價劈到咁，完全睇得出今次發展商想散貨嘅決心有幾大啦？

5A座19樓F室，實用面積305平方呎，一房間隔。單位本身喺上年3月嘅定價係743.2萬元，最新售價大幅減到293.3萬。

中原、利嘉閣發聲明指已向高等法院申請判決、停止前綫代理銷售

其實發展商用減價促銷呢招嚟吸客，理應都唔係咩新鮮事㗎啦。只可惜呢個盤本身有「黑歷史」㗎嘛，所以今次大劈價去貨呢個行為即刻觸動咗部分「苦主」嘅神經。

被拖佣的苦主中原地產，就喺項目宣佈咗銷售安排之後嘅兩日，火速出咗一個聲明，指由於發展商自2019年委托地產代理銷售緹岸至今，仍拖欠超過1億嘅佣金；因此中原地產已向高等法院申請簡易判決追討，亦考慮向法院申請禁制令，限制樓盤繼續銷售甚至查封貨尾，以保障中原地產的佣金權益。

同時中原都對前綫代理發出指令，停止員工對緹岸呢個盤進行銷售，而且需要提醒客戶如果想買呢個盤所需要承擔嘅風險。除咗中原之外，利嘉閣亦喺隨後發出咗類似嘅聲明，似係唔想當咩都無發生過。

中原地產發聲明指，已向高等法院申請簡易判決追討，亦考慮向法院申請禁制令，限制樓盤繼續銷售甚至查封貨尾，以保障中原地產的佣金權益。

發展商態度如常、成功賣出26伙 部分代理行繼續銷售

咁又唔怪得人地中原份人「方丈」嘅，大嗱嗱拖咗成億佣金，無理由潛咗水幾年就扮無事㗎嘛。之不過睇返發展商個邊嘅態度就真係驚都無驚過，照樣喺原定嘅16號銷售呢批減價單位，仲要成功即日賣出咗26伙，反應十分理想，話咁快就套現咗八千幾萬。

燈神好奇就去了解下呢26伙成交係邊啲代理行做㗎啦，發現美聯物業、世紀21同埋其他細行都仲有繼續幫手銷售。咁難怪發展商完全當份聲明無到啦！反正中原唔肯賣啫，「總有人肯做」呀嘛。

屯門緹岸（前稱恆大‧珺瓏灣）

未能申請禁制令 期望7月聆訊贏得判決、查封資產

見到發展商咁唔比面，燈神決定打比中原創辦人施永青問下佢宜家打算點處理。施生回覆指，同律師研究過後發現呢刻要申請禁制令比較困難，因為樓盤仲有好多貨尾未賣，喺餘下嘅單位嘅價值足夠償還佣金嘅前提下，係申請唔到禁制令嘅，因為發展商仲有償還嘅可能性。只有樓盤剩餘嘅單位嘅價值唔足夠，先可以申請禁制令。

所以目前中原就向法庭申請簡易判決，希望喺7月7日聆訊嘅時候贏得判決，到時「贏咗就可以封佢資產」。

中原創辦人施永青表示，目前中原已向法庭申請簡易判決，希望喺7月7日聆訊嘅時候贏得判決，到時「贏咗就可以封佢資產」。 （資料圖片 / 蘇煒然攝）

中原施永青：唔敢再做 呢個盤好多麻煩

對於雖然中原同利嘉閣表明唔做緹岸生意，但市場仲有其他代理行做，施永青就指可能其他發展商想「搏一鋪」，或者同發展商有其他協議，但佢自己就冇了解。

佢解釋，因為呢個盤第一輪銷售係中原做得最多，欠佣亦係最多，所以依家已經「唔敢做」。除咗代理佣金問題之外，仲牽涉買家回佣，導致當時涉事嘅買家已經周圍向監管會、消委會、議員辦公室等部門投訴。林林總總種種嘅問題導致施生都直言：「做呢個盤以來好多麻煩囉。」

宜家件事發展成咁，計我話最慘嘅都係嗰班被拖欠回佣嘅業主，除咗變相買貴咗個單位之餘，仲要面臨層樓大幅貶值嘅情況，燈神唯有喺度祝佢地好運啦。