最熱小暑｜林超英：33度室溫由USB風扇守護　網民：咁辛苦為咩啫

周一（7日）是二十四節氣「小暑」，天文台尖沙咀總部下午3時左右錄得攝氏34.3度，成為有紀錄以來最熱的小暑。一直被網民關注有無開冷氣的天文台前台長林超英，昨晚於社交平台發帖，稱剛剛才知道當日是「小暑」，他下午由老朋友 「15cm USB風扇」守護，晚上睡覺也靠床頭的小風扇。



天時暑熱，林超英多年來堅持不開冷氣。（資料圖片 / 羅君豪攝）

稱在家沈迷工作 身有微汗

林超英晚上在Facebook發帖稱，剛剛才知道當日是最熱小暑，天文台下午錄得34.3度。「我在家工作，擋住陽光的窗簾約35度，室內溫度約33度，身有微汗」。

他圖文並茂形容，其微濕的汗衣在風吹之下，達到濕球溫度，比氣溫低兩度左右。至於窗簾擋了熾熱玻璃窗的紅外線，不過窗簾自己也免不了變熱，比氣溫高兩度左右。

林超英稱，由「老朋友『15cm USB風扇』守護着我，汗衣溫度約31度，沈迷工作之下，不知不覺就度過了炎熱的下午。今晚睡覺就靠床頭的小風扇了，還有比較通氣的蜂巢式墊褥，略減背後的溫度。」

他又介紹，小風扇氣流帶走皮膚表面的熱氣，也透過水的蒸發把沾汗的汗衣降溫。黑色的布用來吸擱在桌面雙手的汗，減少木質桌面沾染汗漬老化。

林超英介紹其USB小風扇，又指桌上黑布用來吸手汗，減少木質桌面沾染汗漬老化。（林超英Facebook圖片）

網民笑言：唔好咁黐線啦 開冷氣啦

對於林超英主動發帖，有網友笑言： 「見到你知悉就安心，不用幫你㩒平安鐘了。」也有人稱：「唔好咁黐線啦，開冷氣啦。」、「咁辛苦為咩啫？」、「風扇都唔開我就話你勁喇！」不過，也有不少人稱正在仿效其做法，「努力學習中，仍然未有錢換冷氣，希望再可以學習多一會」。

天文台指出，受到受西南氣流影響，廣東沿岸天氣酷熱及有驟雨。昨日有3個地區錄得37度或以上，當中上水最熱37.5度，元朗公園也升至37.2度，上水西南的大隴達37度。