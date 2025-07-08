最熱小暑｜林超英：33度室溫由USB風扇守護 網民：咁辛苦為咩啫
撰文：蕭通
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周一（7日）是二十四節氣「小暑」，天文台尖沙咀總部下午3時左右錄得攝氏34.3度，成為有紀錄以來最熱的小暑。一直被網民關注有無開冷氣的天文台前台長林超英，昨晚於社交平台發帖，稱剛剛才知道當日是「小暑」，他下午由老朋友 「15cm USB風扇」守護，晚上睡覺也靠床頭的小風扇。
稱在家沈迷工作 身有微汗
林超英晚上在Facebook發帖稱，剛剛才知道當日是最熱小暑，天文台下午錄得34.3度。「我在家工作，擋住陽光的窗簾約35度，室內溫度約33度，身有微汗」。
他圖文並茂形容，其微濕的汗衣在風吹之下，達到濕球溫度，比氣溫低兩度左右。至於窗簾擋了熾熱玻璃窗的紅外線，不過窗簾自己也免不了變熱，比氣溫高兩度左右。
林超英稱，由「老朋友『15cm USB風扇』守護着我，汗衣溫度約31度，沈迷工作之下，不知不覺就度過了炎熱的下午。今晚睡覺就靠床頭的小風扇了，還有比較通氣的蜂巢式墊褥，略減背後的溫度。」
他又介紹，小風扇氣流帶走皮膚表面的熱氣，也透過水的蒸發把沾汗的汗衣降溫。黑色的布用來吸擱在桌面雙手的汗，減少木質桌面沾染汗漬老化。
網民笑言：唔好咁黐線啦 開冷氣啦
對於林超英主動發帖，有網友笑言： 「見到你知悉就安心，不用幫你㩒平安鐘了。」也有人稱：「唔好咁黐線啦，開冷氣啦。」、「咁辛苦為咩啫？」、「風扇都唔開我就話你勁喇！」不過，也有不少人稱正在仿效其做法，「努力學習中，仍然未有錢換冷氣，希望再可以學習多一會」。
天文台指出，受到受西南氣流影響，廣東沿岸天氣酷熱及有驟雨。昨日有3個地區錄得37度或以上，當中上水最熱37.5度，元朗公園也升至37.2度，上水西南的大隴達37度。
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