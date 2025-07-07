颱風丹娜絲殘餘回馬槍暴雨或襲珠江口　天文台：世紀黑雨殘餘引致

天文台預測熱帶氣旋丹娜絲在明日稍後至星期三初時（8日至9日)在浙江至福建一帶登陸，然後往西南方向移入內陸地區並減弱，其殘餘會在本周中後期自東北向西南橫過華南，與其相關的低壓槽會影響廣東及南海北部，「回馬槍」為珠江口帶來大驟雨及雷暴的機率大。



天文台特別指出，2023年9月初的「世紀黑雨」，就是當時熱帶氣旋海葵的殘餘很接近珠江口一帶，而且有顯著東南風及西南風匯聚。不過這次丹娜絲殘餘的位置有可能較北，情況未必相同，但星期四及五（10及11日）雨勢有時頗大，提醒市民要留意。



熱帶氣旋丹娜絲已減弱為熱帶風暴，7月7日20時集結在香港之東北偏東約940公里的東海上，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片）

• 廣東沿岸未來一兩日（7月8及9日）天氣仍然酷熱。星期三（9日）日間短暫時間有陽光，稍後驟雨增多。

• 一道低壓槽會在本周中後期為廣東及南海北部帶來大驟雨及雷暴。星期四及星期五（10日及11日）雨勢有時頗大。

天文台7月7日晚上9時更新九天天氣預報，預測未來九日主要天晴炎熱至酷熱，但本周中後期有大驟雨及雷暴。（天文台圖片)

7月7日下午2時的衛星圖像。（天文台圖片）

天文台料丹娜絲再轉彎明日稍後至周三初時在浙江至福建一帶登陸

熱帶氣旋丹娜絲日前在本港東南約400公里「直角轉彎」移向台灣海峽並於昨日及今日（6日及7日）吹襲台灣後，天文台科學主任（郭于庭 葉繼豪）今晚在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《丹娜絲直角轉彎再轉彎》文章，預料丹娜絲會在今明兩日橫過東海，再轉彎於明日稍後至星期三初時（8日至9日)在浙江至福建一帶登陸，然後往西南方向移入內陸地區並減弱。

丹娜絲殘餘將自東北向西南橫過華南 低壓槽會影響香港所在區域

天文台指丹娜絲殘餘會在本周中後期，自東北向西南橫過華南，與其相關的低壓槽會影響廣東及南海北部，即香港所在區域。天文台指當氣流匯聚時，會有利氣團抬升及對流發展；西南急流輸送充足的水汽，也有利雷雨發展。

地球天氣網頁的「降雨」及「潛在雷暴區域」顯示星期五（11日）珠江口一帶有驟雨及雷暴。（天文台圖片)

珠江口一帶雨勢取決於2大因素 可能會有大驟雨及雷暴

至於珠江口一帶雨勢如何，則取決於大氣各層配置是否配合，包括高空輻散是否顯著、丹娜絲殘餘位置是否接近本港。雖然現時電腦模式仍有分歧，但多數電腦模式預測高空輻散會在星期四至星期六（7月10至12日）於珠江口一帶較為顯著，該區可能會有大驟雨及雷暴。

雖然電腦模式仍有分歧，但多數預測本周後期珠江口一帶有大驟雨。（天文台圖片)

2023年9月「世紀黑雨」由熱帶氣旋「殘餘」引起

提到熱帶氣旋「殘餘」，不得不提2023年9月7至8日由熱帶氣旋海葵殘餘相關的破紀錄暴雨，今次會否出現大暴雨或特大暴雨呢？天文台指出，今次情況或有不同，因為當時海葵殘餘很接近珠江口一帶，而且有顯著東南風及西南風匯聚，但這次丹娜絲殘餘的位置有機會較北。

天文台表示，會繼續評估及監察與丹娜絲相關的低壓槽為本港帶來的影響。總括而言，星期三起本港驟雨增多，星期四及星期五雨勢有時頗大。

▼2023年9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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▼2023年9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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▼2023年9月7日 暴雨下黃大仙廣場館浸了半層▼



▼2023年9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼



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▼2023年9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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另外，華南近日天色大致良好，過去數日高溫天氣持續，本港今日下午天氣極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度左右，而天文台錄得最高氣溫34.3度，是有記錄以來最熱的小暑，預測廣東沿岸未來一兩日（7月8及9日）天氣仍然酷熱。

11地區錄36度或以上 上水37.5度全港最熱

本港今日熱蒳蒳，有三個地區錄得37度或以上，當中上水最熱37.5度，元朗公園也升至37.2度，上水西南的大隴達37度；另有8個地區錄得36度或以上，當中打鼓嶺36.9度、坪洲36.7度、北潭涌36.6度、大埔36.6度、大美督36.4度、濕地公園36.3度、西貢36.2度、石崗36度。

7月7日截至下午5時40分各區金錄得的最高氣溫。（天文台圖片)

明日的天氣：部分時間有陽光 稍後局部地區有雷暴 最高33度

天文台預測周二及周三（8日及9日）天色仍較好及高溫。周二吹西南風3至4級，初時離岸間中5級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後局部地區有雷暴，市區氣溫介乎28至33度；周三吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。稍後驟雨較多。

7月7日小暑天晴酷熱，下午在灣仔修頓籃球場有青年在烈日下照打籃球。（洪戩昊攝）

7月7日小暑天晴酷熱，下午在灣仔修頓籃球場有青年在烈日下照打籃球。（洪戩昊攝）