小暑天氣｜今日酷熱有幾陣驟雨　初時局部有雷暴　日間市區達34度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】今日（7月7日）為二十四節氣的「小暑」，酷熱天氣警告仍然生效。天文台指出，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。



天文台展望，明日（8日）部份時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨。本周中至後期天氣漸轉不穩定。星期四（10日）及星期五（11日）間中有驟雨及雷暴。



圖為截至7月7日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月10日 天文台錄得35.6度高溫▼



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丹娜絲減弱為颱風 將橫過台灣後移近浙江一帶

天文台指出，熱帶氣旋丹娜絲會在今日橫過台灣西部沿岸地區，隨後移近浙江一帶。同時，西南氣流會影響廣東沿岸，該區天氣酷熱及有驟雨。預料一道低壓槽會在本周中至後期為廣東及南海北部帶來大驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，周末期間驟雨逐漸減少，下周初天色較為明朗。

強颱風丹娜絲已減弱為颱風。在清晨5時，颱風丹娜絲集結在台北之西南約110公里，預料向東北偏北移動，時速約18公里，橫過台灣西部沿岸地區。

圖為截至7月7日凌晨2時00分，天文台對丹娜絲的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月7日清晨5時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月1日 多區出現彩虹▼



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至下周二均有驟雨 周三至周六有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）至下周二（15日）均有驟雨。其中明日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱達33度。周三至周六（12日）均有驟雨及雷暴，其中周三稍後驟雨較多，最高32度；周四最高氣溫回落至30度。周五雨勢有時頗大，最高氣溫29度。周六初時驟雨較多，最高31度。

下周日（13日）至下周二仍有驟雨，日間部份或短暫時間有陽光，均介乎28至32度。