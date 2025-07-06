颱風丹娜絲｜一張圖盡顯AI模式預測完勝　傳統電腦模式離行離迾

颱風丹娜絲今早（6日）於本港東至東南400公里左右掠過，大致移向台灣西部沿岸至台灣海峽一帶。天文台於下午2時20分取消一號風球。天文台下午公布丹娜絲報告，指出丹娜絲形成位置的不確定性、其增強速度及引導氣流為預測其發展及移動路徑帶來頗大挑戰。



天文台列出AI7月1日晚上8時的預測結果顯示，AI人工智能模式比傳統電腦模式更早捕捉到丹娜絲會在南海東北部徘徊及在今日（6日）「直角轉彎」沿台灣海峽向北移動吹襲台灣。



颱風丹娜絲7月6日下午5時集結在香港以東約530公里，中心附近最高持續風速每小時145公里。（天文台圖片）

天文台科學主任（梁浩明 黎宏駿 呂旭昇）下午在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《「直角轉彎」的丹娜絲》文章，總結丹娜絲對港影響。文章指上周於南海至菲律賓一帶的廣闊低壓槽上的低壓區有增強跡象，但當時的電腦模式預測該低壓區會否發展為熱帶氣旋、形成時低壓中心的位置及其隨後的移動路徑均出現極大分歧。

7月4日上午8時的衛星圖像顯示位於南海東北部的熱帶氣旋丹娜絲。（天文台圖片)

海面29度兼垂直風切變較弱 利丹娜絲增強至颱風級別

直至上周五（4日），該低壓區移入南海東北部並增強為熱帶低氣壓，天文台於當日中午時分發出一號戒備信號。昨日（5日）該熱帶低氣壓進一步增強為熱帶風暴，並命名為丹娜絲。

文章指出，由上周五至今日（6日）早上，丹娜絲一直移動緩慢並在南海東北部徘徊，由於該區的海面溫度高達29度左右及垂直風切變較弱，丹娜絲逐步增強至颱風級別。

香港時間7月5日下午2時的500百帕斯卡（即高空約5至6公里）位勢圖，顯示丹娜絲處於南北兩個高空反氣旋之間，所以引導氣流較弱。（天文台圖片）

高空反氣旋位置改變 引導氣流令丹娜絲「直角轉彎」加速向東北移動

文章指，熱帶氣旋的移動方向主要受引導氣流影響，例如熱帶氣旋很多時候會沿著高空反氣旋的外圍移動。丹娜絲在南海東北部徘徊時，正因為處於南北兩個高空反氣旋之間，所以引導氣流較弱；隨着高空反氣旋位置的改變，引導氣流開始轉為明顯，令丹娜絲加速向東北移動。

丹娜絲形成位置的不確定性、其增強速度及引導氣流，為預測其發展及移動路徑帶來頗大挑戰。文章指出，AI電腦模式比傳統電腦模式更早捕捉到丹娜絲的路徑變化，能夠預測丹娜絲會在南海東北部徘徊及「直角轉彎」。

香港時間7月1日晚上8時傳統電腦模式和人工智能電腦模式對丹娜絲的路徑預測及與實況的比較，可見預測路徑相差很遠。（天文台圖片）

AI式盤古及伏羲7.1已預測在南中國海直角轉彎向北移動

根據天文台展示資料，內地AI人工智能模式盤古及伏羲在7月1日晚上8時的預測，已料丹娜絲會在南海東北部、香港東南約550公里直角轉彎，向北移動經過台灣海峽在福建登陸，影響台海兩岸，最終丹娜絲今日凌晨在本港東南約400公里直角轉彎，向北移動往台灣海峽。

兩大傳統電腦模式7.1都料丹娜絲不會入南中國海

在同一時間，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及全球預報系統(GFS) 傳統電腦模式都料丹娜絲會直角轉彎向北移動，但都料丹娜絲不會進入南中國海，會在菲律賓呂宋島以東的西北太平洋轉彎，可能吹襲沖繩本島；而GFS的預測更離行離迾，料丹娜絲移向沖繩以東的海域。

本港昨日極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上，同時高溫亦於珠江口一帶觸發驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

另外，由於丹娜絲的環流較小，其外圍雨帶未有直接影響珠江口一帶，本港昨日陽光充沛及極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上，但高溫亦觸發驟雨及狂風雷暴。