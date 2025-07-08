升中派位2025叩門位削　派直資名校仍到皇仁叩門：唔得下年試插班

2025年中一派位結果今日（8日）公布，有人歡喜有人愁，結果未達預期的同學及家長會到心儀學校「叩門」，爭取入讀機會。港島區傳統名校之一的皇仁書院，是不少家長同學放在首選的理想學校，隨著「叩門」名額削減下更是少之又少。不少人想趕在派位日即日交表，未到上午9時，已經有大批學生和家長排隊在門外等待「叩門」。有家長揚言，派位「叩門」失敗，就下年「叩門」嘗試插班入讀。



未到上午9時，已經有約多名學生連同家長排隊在皇仁書院門外等待「叩門」。（廖雁雄攝）

未到上午9時，已經有約多名學生連同家長排隊在皇仁書院門外等待「叩門」。（廖雁雄攝）

未到上午9時，已經有約多名學生連同家長排隊在皇仁書院門外等待「叩門」。（廖雁雄攝）

獲派九龍傳統名校 仍盼入皇仁 小六生：抱住試下嘅心態

排隊時閱讀《射雕英雄傳》的關同學，自行派位階段已經申請皇仁書院，無奈結果失敗。雖然統一派位獲派九龍區一間傳統名校，稱「都可以接受，都想爭取一下（皇仁）」。他說，以前小學參觀皇仁時，已心儀學校，因學校師資良好，「抱住試下嘅心態」

周同學的媽媽對「叩門」結果頗有信心。（廖雁雄攝）

獲派首志願皇仁生 與父母門外拍照留念

喜歡數學和航空的周同學獲派中西區一間名校，成績全級第一的他平日喜歡研究數學和航空，之後有打算投身航空業。周太對「叩門」結果頗有信心，並透露即使派位「叩門」失敗，下學年會嘗試插班「叩門」。她鐘情皇仁書院，因有感該校學生思維比較靈活。

在門口和父母拍照的王同學，在統一派位時成功派獲首志願的皇仁書院，他說「付出咗好多，有很大成就感」。王同學小學一直名列前茅，浮動在全級第4至10名，「（入讀皇仁）我唯一的優勢是數學和Steam（科學、科技、工程、藝術和數學教育），我是資優學員，參加了很多課程。」他鼓勵下年打算報讀皇仁的學生，「多努力多付出」。

有父親帶同兒子到皇仁書院「叩門」。（廖雁雄攝）

有父親帶同兒子一同來皇仁叩門。不願具名的他說，獲中西區一間直資名校取錄，統一派位未獲首志願皇仁書院取錄，於是前來爭取叩門機會。該父稱，因皇仁作為官立學校，學費負擔較輕，其次校風優良、學生有領導才能，「沒有去第二間學校（嘗試「叩門」）的打算，現在回家了。」

李同學獲中西區直資名校取錄，今日仍前來皇仁「叩門」。（廖雁雄攝）

李同學獲中西區直資名校取錄，今日仍前來皇仁「叩門」。其母稱，皇仁書院是「孫中山的母校」，教學資源出眾，周邊配套完善，而男校制度更貼合兒子發展需求，希望爭取入讀機會。