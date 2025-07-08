升中派位｜新油天男生「失而復得」入聖約瑟　「兄弟幫」齊入長天

升中派位結果今日（8日）放榜，95%學生獲派首志願，85%獲派第一志願，兩項滿意率均創歷年新高。



位於油麻地一間小學，小六學生今早返校領取派位證及入學註冊證。有獲派首志願聖約瑟書院的學生喜極而泣，因自行收生階段申請不成功，於統一派位則失而復得，對結果感到驚喜，其父稱過去一年讓兒子參加足球及辯論比賽，希望增加博入心儀校的機會。有3位「兄弟幫」獲悉結果後則心情激動，互相擁抱，因能夠齊齊升讀地區名校，期待日後的中學生活。另有小六生即使入讀首志願，亦計劃再到傳統名校叩門，直言想「挑戰自己」。



升中派位今日（8日）放榜，有八成半學生獲派第一志願。油蔴地天主教小學（海泓道）有近95%獲派頭三志願，比近年多約一成。（夏家朗攝）

升中派位今日（8日）放榜，有八成半學生獲派第一志願。油蔴地天主教小學（海泓道）有近95%獲派頭三志願，比近年多約一成。（夏家朗攝）

子獲派心儀校喜極而泣 父稱升小準備過程漫長而辛苦

今日是升中放榜大日子，位於油蔴地天主教小學（海泓道），一班小六學生今早在課室領取派位證及入學註冊證。

學生李溢楊得悉獲派聖約瑟書院後喜極而泣。李同學稱最心儀該校，不過，自行收生階段申請失利，最終在統一派位失而復得，感到驚喜。他表示，過去一年參加不少課外活動，一星期會去一兩日補習班，為履歷潤色。

李爸爸對兒子升讀心儀中學非常感觸，說「準備過程很漫長，由開始了解學校、參加學校活動到自行收生階段都準備得很辛苦。」他稱，自行收生未獲取錄後，已為叩門準備部署，例如安排兒子參加足球及辯論比賽，「過程中，小朋友最辛苦，家庭就是需要給他支持及小朋友所需要的資訊。」

他笑言，父子二人今日非常緊張，「（兒子）今晨5點醒咗，手都痹晒，但我哋鼓勵佢已經做咗好多準備，有第二、第三條路線。」

李溢楊入讀首志願聖約瑟書院，喜極而泣。（夏家朗攝）

獲派首志願男生再到傳統名校叩門 稱想挑戰自己

學生廖韋翔獲派首志願伊利沙伯中學，認為「努力及付出有成果」。被問過去一年如何準備考試及升學，他指出一星期有5日會補習，另以「平常心對待升學，之前如何準備，就如何考試」。

被問今日會怎樣慶祝，他指因想挑戰自己，故會去喇沙、華仁等校叩門。另一學生周悅之則在自行收生時已獲華仁書院（九龍）取錄，同樣滿意該結果。

廖韋翔（左）及周悅之（右）都對是次結果感到滿意，認為努力有結果。（夏家朗攝）

「兄弟幫」齊升同一中學 激動相擁

學校禮堂中，3位「兄弟幫」黃同學、謝同學、鄭同學因齊齊升讀長沙灣天主教英文中學，激動地擁抱在一起。「兄弟幫」中的黃同學表示，升讀該校屬預料之外，直言平日成績稍遜，故得悉結果感到非常開心。

被問是否喜歡讀書，他們稱「一般啦」、「讀書係為咗自己，唔會鍾意唔會討厭」，更引用去年同校畢業生「讀書是我們的本分」，要盡力而為。鄭同學亦表示，今日會與朋友共同吃飯慶祝。

3位「兄弟幫」黃同學、謝同學、鄭同學因齊齊升讀長沙灣天主教英文中學，他們表示期待日後的中學生活。（夏家朗攝）