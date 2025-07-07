升中派位｜叩門位續減半　升學專家提醒家長勿抱「非君不嫁」心態

升中派位結果明日（8日）公布，派位結果未如理想的家長，可帶同子女到儀學校「叩門」，《香港01》彙整下列10所熱門學校的叩門須知，詳列各校申請及面試日子、所需文件等。



資深傳媒人和升學專家梁永樂建議，家長應先計劃叩門目標，準備多幾個學校選項，提前下載及讓子女填妥心意中學的申請表。今年學校「叩門位」繼續減半，他建議，家長宜放低期望，勿抱著「非君不嫁」的選校心態，可考慮同水平但較少人留意的学校。



中一派位結果7月8日公布。(資料圖片)

提醒同區「叩門」未必有著數 宜揀次熱門同水平校

教育局今年繼續削減中學「叩門位」，即中一每班最多只可使用1個重讀生名額取錄「叩門生」。資深傳媒人和升學專家梁永樂建議，家長應做好期望管理，準備多幾個學校選擇。他亦建議家長利用羊群心態和逆向思考，考慮同水平但較少人留意的學校，例如較少宣傳，或位置較偏僻的中學。

他補充，家長和子女可考慮跨區叩門，由於學齡人口結構性下跌，學校避免與同區校互搶生源，故家長到派獲學校附近「叩門」，未必因地方就近已加分。他亦提到，某些中學會為自行收生時申請其校的學生加分，學生叩門時可提及欣賞該校的原因，例如參加開放日及自行收生面試的經驗。

升學專家梁永樂建議家長做好期望管理，準備多幾個叩門選擇。（資料圖片/受訪者提供）

提早溫小六課本備戰筆試 面試勇於表達多於完美答案

在面試技巧方面，他表示，家長可到心儀學校網頁多了解放榜及叩門的安排。他指出，多數中學設面試及筆試，通常筆試難度較深，學生可提早溫習小六的課本内容。至於面試方面，他意見學生盡量用英文溝通，展現積極態度，即使答案未必完美，勇敢表達意見也很重要。

在準備資料方面，他認為家長無需過分強調學術成績，可重點展示成績以外的表現，如子女興趣、課外活動等，展現子女並非只是「死讀書」，而是全人發展的面向。

升中統一派位每年７月公布，不時有學生因派位結果而喜極而泣。（資料圖片/歐嘉樂攝）

10間熱門中學叩門詳情：

1. 喇沙書院

申請日期：7月8至9日（早上9時至11時半及下午2時半至4時）

面試日期：7月11日

所需文件（正副本）：身份證、中一派位證連入學註冊証、小五至小六成績表、相片一張

面試詳情：入選學生將被邀出席入學試（中文、英文、數學）

結果通知：未公布



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2. 九龍華仁

申請日期：7月8日

面試日期：7月10日

所需文件（正副本）：身份證、中一派位證、小四至小六成績表、其他相關文件（如有）、受洗證明（如有）

面試詳情：筆試

結果通知：未公布



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3. 九龍真光中學

申請日期：7月8日（上午8時半至中午12時）

面試日期：7月8日（下午2時至4時45分；下午1時45分報到）

所需文件（正副本）：已填寫的申請表、相片一張、小五至小六成績表、中一學位派位證、課外活動證明、社區服務或獎項證書、推薦信（如有）

費用：75元

面試詳情：中文、英文和數學（中英對照）入學試

結果通知：7月10日中午12時或之前以電話通知



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4. 聖傑靈女子中學

申請日期：7月8日（上午8時30分至下午3時）將申請文件投到學校的收集箱

面試日期：7月8日（下午3:時30分至下午5時）

所需文件（正副本）：小五至小六成績表、已填妥的申請表

面試詳情：英文科筆試、數學科筆試、面試

結果通知：獲取錄者將收到本校電話通知



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5. 華英中學

申請日期：7月8日（上午9時至下午4時）

面試日期：未公布

所需文件（正副本）：小五至小六（所有學期及學年）成績表、已填妥的申請表、中一入學註冊證副本（除以上必須文件外，其他證書之副本不可超過五張 A4 紙）

面試詳情：未公布

結果通知：7月14日以電話通知獲選者



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6. 中華基督教會銘基書院

申請日期：7月8日（上午9時至下午5時）

面試日期：7月9日（下午2時半至4時）舉行筆試

所需文件（正副本）：身份證或出生證明書、《中一派位選擇學校表格》(統一派位選校表格) 、小五至小六成績表、已填妥的申請表、證書、獎項及課外活動證明 (不多於10頁A4紙)

面試詳情：會以電話通知部分申請者出席學習能力評估（英文及數學）、評估後以電話通知申請者出席面試

結果通知：8月30日前未接獲通知者可作落選論



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7. 長沙灣天主教英文中學

申請日期：7月8日（上午9時至中午12時半；下午1時半至4時）

面試日期：未公布

所需文件（正副本）：小六派位證、小四至小六成績表、已填妥之申請表、近照一張

面試詳情：未公布

結果通知：學校會致電通知被取錄者，申請人在等候結果期間仍需在中一註冊日（7月10日至11日），到派位證上所示的中學辦理註冊手續



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8. 旅港開平商會中學

學校只會考慮曾申請該校自行分配學位的學生

申請日期：7月8日（上午9時至下午1時）

面試日期：7月8日及9日

所需文件（正副本）：中一入學註冊證、小六上下學期的成績表、已填妥之申請表、不超過5頁A4紙的其他證書

面試詳情：所有申請人都需參與筆試（中文、英文和數學科），學校會致電入圍者面試

結果通知：未公布



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9. 聖若瑟書院

申請日期：7月9日（早上9時至中午12時）

面試日期：7月11日

所需文件（正副本）：身份證、小五至小六成績表、完整申請表格、中一派位證（SSPA）、其他相關文件（如有）

費用：現金75元（不設找續及不可退款）

面試詳情：學校接受申請後會再公布入學試詳情

結果通知：7月12日（如無收到回覆可視作申請不成功）



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10. 迦密中學

申請日期：7月8日（上午9時至中午12時半；下午2時至4時）

面試日期：7月9日（上午8時45分至中午12時半）

所需文件（正副本）：遞交申請表到學校102室

面試詳情：學校在申請當日晚上8時前，會經學校網頁公布獲邀參加中、英、數筆試的學生名單，通過筆試者將獲學校通知參加面試

結果通知：未公布



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