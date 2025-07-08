女護士AEON偷逾2千元貨品　官稱壓力大非藉口　判罰款兼緩刑

東區醫院女護士涉於鰂魚涌AEON店盗竊大量食物及貨品，價值逾2600元，當中包括大富翁遊戲。女護士今（8日）於東區裁判法院承認一項盜竊罪，她求情指因工作壓力大而犯案，今次是初犯，望法庭以罰款方式處理。署理主任裁判官張志偉判刑時指出，工作壓力大非犯案的借口，被告若有需要可尋求醫生協助，初犯亦不代表要判處罰款。張官又指，本次涉及的貨品較多，考慮各種因素後，判被告罰款1000元及入獄2星期，緩刑18個月。



女被告黎張欣在東區法院承認盜竊罪。

被告黎張欣（35歲，東區醫院護士），被控1項盗竊罪，指他於2025年5月4日，在鰂魚涌康怡廣場（南）地下「永旺百貨」偷竊一盒黑莓、兩瓶豆漿、兩盒沙拉、五個粽子、一包雞蛋、五瓶乳酪、一包章魚燒、一包山藥、一包薯片、七包麵條、十包紙巾、一包湯、一盒壽司、一個三明治、一盒糯米糍、五瓶茶、一個大富翁遊戲、兩件背心、四瓶洗面乳、三包大蒜、兩瓶酪梨油、一罐果醬、一個西瓜、一瓶沙拉醬、一瓶清潔液，總值2662.6港元，而上述物品為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

案件編號：ESCC1317/2025