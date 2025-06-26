滕毅康超市偷生果薯片判感化令　官明言最後一次機會

紀錄片《公開試當真》主角滕毅康，今年1月涉在鰂魚涌一間超市偷生果和薯片，被控1項盜竊罪。他早前認罪，今（26日）於東區裁判法院判刑。署理主任裁判官張志偉指，考慮到滕坦白認罪，明言今次是給滕的最後一次機會，依報告建議判處12個月感化令。



滕判刑後，在法院逗留逾1小時後，在法院停車場出口離開，並冒雨狂奔逾百米，登上一輛私家車離開。



被告滕毅康被控盜竊罪在東區法院應訊。(陳蓉攝)

《公開試當真》男主角滕毅康。（IG：@tnhong_084）

被告滕毅康。(網上圖片)

《公開試當真》男主角滕毅康。（IG：@tnhong_084）

被告滕毅康（19歲，藝人），被控1項盜竊罪，指他於2025年1月5日，在鰂魚涌康山道1號康山康怡廣場（北）M樓新鮮生活超級市場偷竊一包生果及兩包薯片。案情指，涉案超市便衣保安於案發日下午4時半，見到被告拿取5件貨品到自助付款機。他就一枝水和一包薯片，支付9.2元，但未有為控罪的一包生果和兩包薯片付款。便衣保安在超市外截停被告，在其環保袋檢獲該些物品。

辯方表示，滕願意按報告建議，接受為期12個月的感化令，並依照感化官安排參與社會服務工作，以及接受心理輔導。張官接納建議，提醒滕今次是最後一次機會，滕表示明白。

滕去年曾涉偷竊判罰款

滕在去年曾在另一超市盜竊，涉及在九龍灣DONKI偷取偷竊面膜、牛肉、鼻頭貼及辣油等貨品，約值700元，他認罪被判罰款3,000元。

案件編號：ESCC 982/2025