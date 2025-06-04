偷魚男不滿裁判官決定　即爆粗兼撻朵自稱社團成員　加罪囚5月2周

原本只因偷竊鰻魚而被帶到法庭的男子，向裁判官要求押後案件8個月不果，涉即場粗口辱罵裁判官之餘，更即場自稱是「新X安」成員，又提及其「大佬」的名字，更自稱其綽號是「斜鼠哥」，結果被加控自聲三合會成員等2罪。他昨(3日)在西九龍法院認全部3項罪名，由另一名裁判官判入獄5個月2星期。



被告馬浩鏘就偷竊罪到西九龍法院應訊時，因說粗口兼自稱三合會成員，被加控罪及判囚5個月2星期。

被告馬浩鏘，27歲，承認盜竊、言語侮辱裁判官罪及自稱三合會成員罪等3罪。控罪指他於 2024 年 5 月 22 日，在朗豪坊 Market Place 偷竊三包鰻魚，總值港幣 504 元。他另被控同年 8 月 29 日，在西九龍裁判法院第14號庭，向裁判官徐綺薇用侮辱性詞句；及在同日同地，自稱是尖沙咀新X安三合會社團成員。

超市偷3包鰻魚被捕

案情指，去年 5 月在朗豪坊 Market Place手持3包鰻魚，四處張望，經理見他未有付款離開，即上前把他截停。被告警誡下稱鰻魚是供自用。

求押後8個月不果罵說咁X少啊

被告同年 8 月 29 日被押到西九龍裁判法院第14庭應訊，他要求案件押後8個月以聘請私人律師，當時處理其案件的裁判官徐綺薇席只准案件押後8星期。被告聞言憤怒大喝：「嘩，咁X少啊，唔X係吓。」

自稱是新X安成員

徐官即指示控方要記錄被告所說的粗口，被告聽罷再兩度大聲稱：「X你老母」、「唔X怕你」，又稱他是來自「新X安」的成員，又說：「我大佬盧X。」徐官遂要求控方考慮根據被告庭上的言行加控其他罪名。

再被捕稱只是在罵庭警

被告於去年11月13日就向裁判官使用侮辱性言語，及聲稱是三合會社團的成員兩罪被捕。被告警誡下稱當時只是咒罵法庭內的警察。他另承認，他來自「新X安」尖沙咀分部，其「大佬」是「盧X」，另他在社團內的綽號為「斜鼠哥」。

WKCC2243/2024