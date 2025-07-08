七師傅被指被諮詢風水意見時未現身　客人指違服務承諾追3.3萬

有「七師傅」之稱的風水師七仙羽(原名：趙玲)，被指為客人就物業交易指點迷津時未有現身，但要客人購買逾3.3萬元「法器」及「自身健康」服務，客人最終未能以理想價格出售物業，想約見「七」時，被要求再付款。客人不滿服務，認為「七」未履行服務承諾，入稟小額錢債法庭要求「七師傅」全數退款。審裁官把案押後至11月24日再提訊，並叫控辯雙方存檔證據。



人氣風水師七仙羽。（梁碧玲 攝）

問風水意見只獲見佛堂的其他人

申索人郭倩怡，被告趙玲(即七仙羽)。郭在申索書指，她原本預約了「七師傅」於2024年9月10日到「七」於太子的佛堂見面，以處理郭出售物業的事宜。惟當日「七」本人未有現身，郭只能與在場的其他人會面，他們向郭稱可用410萬元賣出物業，要求郭支付14,680元，但郭的物業最終只能以408萬元出售。

再預約被要求再付款

郭後來再預約，但仍未獲見「七師傅」，並獲告知需再付1.5萬元及3,800元，郭認為全程沒有與「七師傅」本人會談，並非由她本人提供服務，違反服務承諾，遂向「七」追討全數33,480元。

案件昨(7日)在小額法庭提堂，「七師傅」未有親身到庭，只由其伴侶Gerald代表出席。案件押後至11月24日再訊。

案件編號：SCTC20455/2025