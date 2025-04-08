獨家｜七師傅預言5月股市惡化再跌！　揭低位反彈真相：5月更衰！

堪輿學家七仙羽師傅（七師傅）最近成為預言大紅人，今年2月預言李姓富豪出事，獲網民稱「神準」及「簡直天機妙算」。關於股市方面，去年12月七師傅與「大好友」紀惠集團行政總裁湯文亮接受《香港01》訪問，她直言股市將出現「L型」插水式下跌，看淡股市，昨日（7日）即出現大股災！昨日（7日）七師傅預言，在社交平台出post，指「恒指必穿2萬點」，並有準確日子指美股這日大跌「4月19號跌」。今日（8日）七師傅接受《香港01》訪問，獨家預言下月股市再跌！

七師傅近日變預言大紅人。（資料圖片）

七師傅說：「昨日已告訴大家，L shape 出現了。昨日7號股市狂跌3千多點，今天8號股票表面升返幾百點，其實是虛火，並不是轉勢，股災已經開始來，南無阿彌陀佛」。

她解釋：「美國日本期指反彈帶動今天升小小，一些冇經驗的股民身痕蠢蠢欲動馬上撈貨，刺激股市升小小，同時大户打把收回散户對冲期金20000點未平倉嘅熊證和put輪。如果是股市有經驗的老手，就知道是玩的什麼局！擺到明是走貨，因為知道有其他危機就到，所以走定貨先。昨日大戶帶頭拋貨，今天拉高小小，這個逃生門是給醒目的人走貨。開市拉高呃貨，傻瓜入埸買貨，這是莊家大量走貨的常用技倆，只能騙傻瓜。」

七師傅曾預測蛇年空難較多，叮囑大家4月份後切勿去日本。（葉志明攝）

七師傅再大膽預言5月股市再跌，呼籲大家保持清醒：「現在4月剛開始跌市，未來仍然會跌，5月更衰！大家不要仲發緊夢，Pls wake up，take shower，清醒下，拜托。I think the stock market just 虛火，之後跌跌跌！大家要小心！」她提醒股民：「全球過往十年量化寛鬆12萬億必須逐年減少保持穩健狀態，才能避免過熱全球爆破！現在是股樓洩洪式的減值，只不過回歸正常健康水平的漫長過程，有何大驚小怪？」

另外，七師傅預言台灣、日本、菲律賓會有更多天災：「未來台灣日本菲律賓等地更多的天災....南無阿彌陀佛、南無觀世音菩薩」。

人氣風水師七仙羽。（梁碧玲 攝）