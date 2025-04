獨家｜七師傅預言5月股市惡化再跌！　揭低位反彈真相：5月更衰！

堪輿學家七仙羽師傅(七師傅)最近成為預言大紅人,今年2月預言李姓富豪出事,獲網民稱「神準」及「簡直天機妙算」。關於股市方面,去年12月七師傅與「大好友」紀惠集團行政總裁湯文亮接受《香港01》訪問,她直言股市將出現「L型」插水式下跌,看淡股市,昨日(7日)即出現大股災!昨日(7日)七師傅預言,在社交平台出post,指「恒指必穿2萬點」,並有準確日子指美股這日大跌「4月19號跌」。今日(8日)七師傅接受《香港01》訪問,獨家預言下月股市再跌!

七師傅近日變預言大紅人。(資料圖片)

七師傅說:「昨日已告訴大家,L shape 出現了。昨日7號股市狂跌3千多點,今天8號股票表面升返幾百點,其實是虛火,並不是轉勢,股災已經開始來,南無阿彌陀佛」。

她解釋:「美國日本期指反彈帶動今天升小小,一些冇經驗的股民身痕蠢蠢欲動馬上撈貨,刺激股市升小小,同時大户打把收回散户對冲期金20000點未平倉嘅熊證和put輪。如果是股市有經驗的老手,就知道是玩的什麼局!擺到明是走貨,因為知道有其他危機就到,所以走定貨先。昨日大戶帶頭拋貨,今天拉高小小,這個逃生門是給醒目的人走貨。開市拉高呃貨,傻瓜入埸買貨,這是莊家大量走貨的常用技倆,只能騙傻瓜。」

七師傅曾預測蛇年空難較多,叮囑大家4月份後切勿去日本。(葉志明攝)

七師傅再大膽預言5月股市再跌,呼籲大家保持清醒:「現在4月剛開始跌市,未來仍然會跌,5月更衰!大家不要仲發緊夢,Pls wake up,take shower,清醒下,拜托。I think the stock market just 虛火,之後跌跌跌!大家要小心!」她提醒股民:「全球過往十年量化寛鬆12萬億必須逐年減少保持穩健狀態,才能避免過熱全球爆破!現在是股樓洩洪式的減值,只不過回歸正常健康水平的漫長過程,有何大驚小怪?」

另外,七師傅預言台灣、日本、菲律賓會有更多天災:「未來台灣日本菲律賓等地更多的天災....南無阿彌陀佛、南無觀世音菩薩」。

人氣風水師七仙羽。(梁碧玲 攝)