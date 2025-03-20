七師傅預言4大英文字母名人會「出事」神批香港2025年3大趨勢惹議

恒基兆業地產及恒基兆業發展創辦人、「四叔」李兆基於3月17日黃昏在家人的陪伴下安詳離世，而更令人驚訝的是，知名風水命理師七仙羽（七師傅）早在上個月就曾預言「李姓富豪命數已到」，讓網民震驚「師傅又中！」而在年頭七師傅亦就香港未來幾年的發展作出預言，其中涉及旅遊、樓市及股市的發展趨勢，提醒市民謹慎應對，並作出相應規劃。



七仙羽於2月28日在社交平台發文，提到當日罕見的「七星連珠」天象，並預言今年香港最少有兩位富豪及多地名人會「出事」。她更補充本來「李姓富豪」去年的命數已到，因為長期行善已經延長壽命，但今年遇天象能量巨大變化，暗示今年劫數難逃，而這篇帖文在李兆基逝世後被網民重新翻出。

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除了預言「李姓富豪」一事外，七仙羽在文中還發表了關於名人的三大預言，包括 「某金融名人B生，會…」、 「我修練時見到某個總統，最快今年被x，最遲三年內」、「美國某火星名人，開始出小事，之後某年出大事」，更用「困」、「cage」來形容。七仙羽還提到名字帶有「H」、「L」、「K」、「T」的名人會出事，而巧合的是，近日韓國演員金秀賢（Kim Soo-hyun）因陷入與未成年女星金賽綸的戀情風波而備受爭議，而他的名字中正正帶有「H」與「K」。

七仙羽Facebook截圖

而除了上月就香港富豪及各世界名人的預言之外，七師傅亦曾在年頭發表過對香港未來幾年的三大預言，涉及旅遊、樓市及股市的發展趨勢，提醒市民謹慎應對，等到合適時候才入手樓市或股市。

1.2025年旅遊避開東北方

七師傅指出，蛇年空難事故較多，尤其是東北方位風險較高。她特別叮囑市民，今年四月後應避免前往日本等東北方向的地區旅遊。若計劃出遊，建議選擇東南方，因東面代表桃花運，南面則象徵偏財運，其中以南面最為旺運。七師傅提醒若需乘坐飛機，可透過念經祈求平安，以減低風險。

2.樓市將呈L形下跌

在樓市方面，七師傅預測未來幾年香港樓市將呈現「L形」下跌趨勢，且未見明顯底部。她表示，2025年至2027年間樓市前景不容樂觀，建議有意置業的市民保持耐心，暫時不宜衝動入市，最理想的購房時機將在2028年後，屆時市場情況可能類似1997年的樓市調整期，市民應儲蓄資金，等待合適時機再作決定。

3.股市表現平淡

七師傅曾表示過「樓市同股市好相對」，因此預測2025年股市表現將較為平淡，雖然春天後是入股的好時機，但整體升幅有限，她提醒投資者，尤其是運氣欠佳或缺乏偏財運的人士，應格外謹慎投資，避免高風險操作，以免蒙受損失。