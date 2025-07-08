升中派位滿意率創新高　校長：家長憂人才子女引競爭　選校轉保守

升中派位今日（8日）放榜，今年有逾4.8萬人參加派位，按年少3382人。有八成半學生獲派第一志願，創歷年新高。



油蔴地天主教小學（海泓道）今年有95%學生獲派首三志願，比去年多約5個百分點。該校校長陳淑儀表示，近年本港出生率下跌，參與派位人數減少，加上有家長擔心大批人才子女抵港入學，選校轉趨相對保守，派位滿意率升。



升中派位今日（8日）放榜，有八成半學生獲派第一志願。油蔴地天主教小學（海泓道）有近95%獲派頭三志願，比去年多約10個百分點。（夏家朗攝）

出生率續跌 如無新生源 料滿意率續升

油蔴地天主教小學（海泓道）今年有84%獲派首志願，95%獲派首三志願，分別較去年高約5和10個百份點。

資助小學校長會副主席、海泓道油蔴地天主教小學校長陳淑儀分析，滿意率上升原因有二，一為出生率低、學生整體人數下跌，競爭減少；二為近年陸續有高才通等人才子女抵港，影響家長選校策略，選擇時相對保守。

被問未來滿意率會否持續上升，她表示人口下降是社會趨勢，若未來無其它生源，相信滿意率會變高。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，有近95%獲派頭三志願，比去年多約10個百分點。（夏家朗攝）

建議叩門校限5間內 免為子女帶來壓力

她預料，不少高才及人才子女會趁放榜後到中學叩門，加上叩門名額減半，難度會比以往高。陳表示，「人人有書讀是肯定的，不用太擔心」，建議家長考慮清楚叩門學校是否適合子女，避免到過多學校叩門，5間以下較為理想，否則或在短時間內為子女帶來壓力。

未到上午9時，已經有約多名學生連同家長排隊在皇仁書院門外等待「叩門」。（廖雁雄攝）

今年有逾48,011學童參加派位，按年少3382人，跌近6.6%。4.8萬人中，有85%獲派首志願，按年升6個百分點，95%獲派首3志願，兩者均創新高。