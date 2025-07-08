兩管工偽造6工人臉容登記　每天代「掃面」騙25萬薪酬　5人認罪

兩名管工疑利用工地以人臉識別登記系統之便，聘取6名工人後，涉嫌用其中一名管工的容貌為6人登記，叫該6名工人均不用上班，每日由該管工為6人「掃面」，以偽造出勤記錄，從而騙取薪酬25萬元。廉署經調查後發現事件涉欺詐，拘控合共8名涉案人士，其中包括兩名管工的5名被告，今(8日)在西九龍法院承認欺詐罪，裁判官王證瑜把案件押後至9月1日，以聽取該5名認罪被告的求情及判刑，餘下3被告亦於同一天再提訊。



8名被告今在西九龍法院應訊時，其中5人認罪。

8被告中5人認罪

認罪的5名被告：鄧宇程，44歲，實力工程有限公司(實力工程)前助理總管工；陳天翰，43歲，實力工程前管工；以及三名建築工人：趙劍雲、蔡勇及麥志健，年齡介乎35至56歲，他們承認6項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。

同案另涉3名被告，即實力工程前工地行政主任黎宇橋，以及兩名建築工人施國成及莊錦雄，他們今在西九龍裁判法院應訊時並無答辯，案件同樣押後至9月1日再提訊。

工人要掃面登記值勤紀錄

案情透露，實力工程於2021年6月獲聘為尖沙咀一個商廈建築項目的主承建商。鄧宇程及陳天翰是實力工程的助理總管工及管工，負責監督該工地的運作。

該項目的建築工人，須透過人臉辨識系統登記容貌，並要「掃面」，方能進入工地，他們每天上下班時，透過系統掃描臉部以登記值勤紀錄。實力工程會按工人的值勤情況，每月計算及發放工資。

陳為6名工人登記容貌

鄧宇程於2022年12月至2023年1月期間，先後介紹趙劍雲、蔡勇及麥志健及其他等合共6名人士到工地任雜工，任管工的陳天翰要為6人在人臉辨識系統登記容貌。

廉署發現鄧曾向工人稱不用上班

相關值勤紀錄顯示，6名工人分別在工地上班36至43天，實力工程向分判商發放工資共逾25萬元。惟廉署調查發現，鄧宇程向建築工人表示他們無須到工地工作，涉案工資最終被轉交予鄧宇程及陳天翰。

6名工人的容貌均為陳

廉署調查顯示，陳天翰在鄧宇程安排下，擅自更改該六名建築工人在人臉辨識系統內的登記紀錄，全部換上陳天翰的容貌，以便掃描臉部偽造值勤紀錄。

案件編號：WKCC 1964/2025