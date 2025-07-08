多間私人泳池服務商涉合謀定價等 合約值3000萬 競委會搜12處所
撰文：歐陽德浩
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競爭事務委員會早前接獲投訴，指有泳池服務供應商在提交報價時，涉嫌從事圍標、合謀定價、瓜分市場及交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」，涉及泳池維修保養、設備供應及救生員服務等，相關泳池服務合約總值逾3,000萬元。
競委會今早（8日）展開執法行動，根據法庭搜令搜查12個處所，包括多間泳池服務供應商的辦公室，以及7名人士的住所。
競委會今日公布，早前接獲投訴，指有泳池服務供應商在提交報價時，涉嫌從事反競爭行為，相關報價涉及泳池維修保養、設備供應及救生員服務等，在深入跟進個案後，信納個案存在合理因由懷疑有違反競爭守則的情況，遂將個案提升至調查階段。
提交服務報價涉圍標、合謀定價、瓜分市場及交換影響競爭敏感資料
案情指，有關公司在向多個私人泳池，包括私人屋苑泳池，提交不同服務的報價時，涉嫌從事圍標、合謀定價、瓜分市場及交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。涉案的泳池服務合約總值逾3,000萬元。
今搜查多間泳池服務供應商的辦公室及7名人士住所
競委會今早展開執法行動，根據法庭手令搜查了12個處所，包括多間泳池服務供應商的辦公室，以及7名人士的住所。競委會除了持法庭手令搜查處所外，並根據《競爭條例》第41及42條行使其強制權力，要求有關各方交出文件和資料，並出席競委會聆訊，以提供與個案相關的資料。
競委會強調調查不代表對個案已有定論
競委會表示，由於調查仍在進行當中，現階段不會進一步評論，又強調進行調查並不代表對個案已有定論。
競委會又指，游泳是港人熱愛的康體活動，泳池服務需求殷切，有關的懷疑反競爭行為不僅損害市場競爭，更可能影響場地費用及服務質素，對眾多私人屋苑住戶及泳池使用者構成影響。
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