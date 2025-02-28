競委會調查時刪5相關檔案　女文員銷毀及處置文件罪成　囚2月

競爭事務委員會調查人員於2019年，調查一宗涉嫌涉合謀定價的案件時，持法庭手令搜查一間清潔服務公司，該公司一名女職員涉在電腦刪除5個與調查相關的檔案。她否認一項「銷毀及處置文件」罪受審，裁判官今(28日)在西九龍裁判法院，裁定被告罪成。裁判官判刑又指，本案案情與妨礙司法公正無異，法庭要向社會發送訊息，不會姑息此類行為，判被告監禁2個月，但准被告以2萬元保釋，以等待上訴。



女被告雷妙貞，53 歲，報稱文員，被控2019年9月23日，在位於荃灣有線電視大樓內的香港工商清潔服務有限公司，身為該公司的僱員，被要求向競委會提交由高院法令下要求的文件時，故意處置和隱藏法令要求的5份文件。

女被告雷妙貞被裁定罪成後被判監2個月，但准2萬元保釋等候上訴。(朱棨新攝)

被告行為並非意外

裁判官裁決時指，涉案手令是為調查該清潔公司是否有合謀定價，相關價格和人力資源資料，都屬手令函蓋範圍。競委會的調查人員有向被告解釋調查方何，但她卻在電腦刪除5個檔案，該些檔案都與清潔服務的成本有關。裁判官指被告的行為並非意外，而是明知該些檔案與調查有關，可令公司入罪，因此裁定她罪成。

求情稱被告行為未影響調查

辯方求情時指，被告於2019年首次被捕，一度獲釋，其後再被捕。她當時工作的公司，已經和競爭事務委員會達成協議，承認相關責任，顯示被告的行為並未對調查構成妨礙。本案是首宗涉及不遵從競委會調查權力的案件，希望裁判官考慮案件只涉5個檔案，不要判處被告監禁。

官稱行為與妨礙司法公正無異

惟裁判官指，本案案情與妨礙司法公正無異，屬同類中嚴重類別，法庭要向社會發送訊息，不會姑息此類行為，以監禁3個月為量刑起點，考慮被告沒有案底，事發於2019年，被告承受心理壓力，減刑1個月，判她入獄2個月。

案件編號： WKCC3800/2024