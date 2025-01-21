競委會推出中小型企業競爭法合規資訊站　助減低違法風險

競爭事務委員會今日（21日)推出全新的「中小型企業競爭法合規資訊站」，為全港中小企提供一站式的競爭法資訊及實用工具，包括風險評估工具及合規計劃範本，協助企業掌握《競爭條例》重點，並按需要制定合規策略，減低違法風險。



競爭事務委員會今日（21日)推出全新的「中小型企業競爭法合規資訊站」。（競委會提供圖片)）

競委會表示，早前委託獨立研究公司進行「競爭法認知及意見調查」，成功訪問1,000名市民及600間企業，了解他們對《競爭條例》的認知程度，以及企業的合規情況等。調查結果顯示，超過七成受訪者認為《條例》與他們自身或其業務息息相關，並認同競委會的工作有助打擊香港的反競爭行為。

調查亦發現，81%企業普遍對條例有基本認知，並知悉競委會曾處理的個案，但受訪企業對競爭法的深入了解及合規工作方面仍有改進空間。其中，24%中小企有制定競爭法的合規計劃或相關培訓。

資訊站為中小企提供全方位的競爭法資訊及工具，協助它們辨識及減低風險。 網站分為四個主要部分，包括：

1. 認識競爭條例：涵蓋九個不同主題，扼要地闡述《條例》的重點，並以貼近現實情境的虛構示例作解說，破解中小企對競爭法常見的迷思，與此同時亦列舉了真實的競爭法案例以供參考。

2. 風險評估：針對中小企常見場景而設的風險評估工具，協助它們識別與競爭對手、供應商及客戶在業務上接觸，以及作為行業協會會員參與其活動時，可能面對的反競爭風險。該工具亦提供風險等級評估，以及正確應對相關情況的建議。

3. 我是受害者嗎？：中小企同時有可能成為反競爭行為的受害者，此部分提供實用資訊，協助中小企辨識及應對可能遇到的反競爭行為，及早防範。

4. 競爭法合規：所有企業，包括中小企，都應該制定競爭法合規計劃，以確保全體員工明白要遵守法例，並了解如何在日常業務中切實執行。競委會特別編製了一套「競爭法合規計劃範本」，鼓勵中小企根據其業務需要，調整計劃內容，並採納為內部政策。

競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章表示，資訊站為中小企提供所需的資源及工具，協助它們迅速簡易地制定有效的合規策略（競委會提供圖片)）

競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章在啟用儀式上表示，規模較大的企業通常擁有較多資源，有能力委託專業人士設計合適的合規計劃；相對而言，中小企普遍資源較緊拙，部分或因此未有採取任何合規措施，令它們面臨較高的違法風險。他表示，競委會總結過去接觸中小企的經驗，針對其關注及疑慮，設計這個資訊站，為中小企提供所需的資源及工具，協助它們迅速簡易地制定有效的合規策略，從源頭防範及堵截反競爭行為。