北環線｜劉國勳：路政署統籌提升工程效率　田北辰：可降低成本

港鐵今日（8日）公布，與政府就北環線的第一部份簽訂項目協議，將負責完成主線的大部份車站、隧道及相關設施等，目標不遲於2034年同步開通北環線主線及支線。惟餘下各個車站則留待第二部份項目協議一併處理。



民建聯立法會新界北議員劉國勳歡迎政府同步動工北環線主線及支線項目，並引入創新方法，加快工程時間，提速發展北都。實政圓桌新界西北立法會議員田北辰亦指，內地的標準、工資和做法會比本港快很多，亦可以把整個成本降低，可能到最後不用1,000億元。



北環線支線將會直接聯通深港兩地，直達皇崗口岸站。圖為新皇崗口岸的概念圖。（Aedas圖片）

北環線第一部份項目協議。（資料圖片）

北環線第二部份項目協議。（資料圖片）

劉國勳：路政署統籌提升工程效率

劉國勳指，政府在今次工程引入創新方法，由路政署設立專責小組處理審批，精簡項目整體流程和加快程序。他表示，新方法等同將部份由屋宇署負責監管的部分，授權予路政署負責，將整段北環線工程項目統一由路政署統籌。而路政署熟悉鐵路及車站建造等相關的法例，相信可以省卻部門之間的行政及文書往來工作、提升項目的溝通及協調效率，令工程開展更暢順，加快落成北都的鐵路網絡。他期望，其他鐵路工程也可以仿傚今次做法。

民建聯新界北立法會議員劉國勳。（資料圖片 / 余俊亮攝）

劉國勳冀優先啟用策略性車站

劉國勳表示，隨著河套深港科技創新合作區香港園區明年起逐步營運，而新田科技園的首批土地亦將於2026年供應，若北環線主線2034年才竣工，進度實在與河套區的發展步伐脫節，亦落後於首批居民入伙的時間。而北環線施工期估計長達9年，比工程複雜的東鐵線古洞站的4年多、洪水橋站的6年，甚至西九高鐵的8年更長，認為有空間縮短，簡化工程的審批外，亦可研究分階段投入服務。

他參考東鐵線古洞站的施工年期，認爲北環線如在2025年動工，應可以2034年或之前可以策略性開通。他指，另外亦可考慮將新田站、古洞站及支線等策略性車站分階段優先啟用，目標於2030/2031年投入服務，將新田科技城一帶與古洞站串連並接入東鐵線，以配合北都整體發展步伐。

劉國勳指，可考慮將新田站、古洞站及支線等策略性車站分階段優先啟用，將新田科技城一帶與古洞站串連並接入東鐵線。（港鐵網站圖片）

田北辰：可降低成本

成本方面，劉國勳指政府同時推動善用內地方式進行建造工程，例如採用內地設計標準及施工規範，以及引進內地嶄新機械、建築物料和創新建築技術的安排，進一步提升效率及成本效益，再加上主線及之前同時建造的協同效應，估計可以令整體成本下降20至30%。

實政圓桌新界西北立法會議員田北辰。（資料圖片／廖雁雄攝）

田北辰亦指，內地的標準、工資和做法會比本港快很多，而由凹頭至新田接駁到皇崗可以說是一個直接的跨境鐵路，因為接駁後是在皇崗內地一地兩檢，所以可以把整個成本降低，可能到最後不用1,000億元，還可以整個工程主線及支線在2034年交貨。