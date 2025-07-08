北環線｜港鐵獲批10塊用地發展商住物業　將扣除$390.5億財務資助

【港鐵／北環線／皇崗口岸】政府與港鐵今日（8日）簽訂北環線的第一部份項目協議。行政長官會同行政會議批准向港鐵批出10塊用地，採用鐵路加物業的模式，作為住宅及商業用途發展，相關用地包括錦上路站第二期、粉嶺北、古洞北及新田北等。



北環線第一部分的財務預算約314億元。政府將來會從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆總數為390.5億元的固定總額，作為對港鐵推展北環線項目第一部份的財務資助。



北環線第二部份項目協議。（資料圖片）

政府在獨立審核顧問的協助下，已嚴謹審視港鐵就北環線項目第一部分提供的財務預算，若按2025年7月價格計算，核實的項目預算約314億元。

向港鐵批出10塊用地作為住宅及商業用途發展

行政長官會同行政會議批准，向港鐵批出10塊用地，採用「鐵路加物業」模式，作為住宅及商業用途發展，將來會從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，按付款當日價格計算，扣除一筆總數為390.5億元的固定總額，作為對港鐵推展北環線項目第一部份的財務資助。

北環線第二部份項目協議。（資料圖片）

批出用地包括錦上路站第二期等

．錦上路站第二期



．粉嶺北第13區（東）及第16區



．古洞北第22區（東）、第26區（西）、第14區及第15區



．新田第4D區、第6A區及第2A區

