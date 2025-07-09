北都古洞站｜月台改造工程階段性進展　本月起先裝落馬洲方向幕門

北部都會區的港鐵古洞站未來將成為東鐵線及即將興建的北環線轉車站。港鐵目前正「日以繼夜」地在營運中的東鐵線行車隧道上興建古洞站，其中月台改造工程本月將有階段性進展，往落馬洲方向月台的幕牆安裝工序將於本月完成，之後開始安裝45對月台幕門；往上水方向月台安裝幕牆工序會於本月啟動，之後陸續安裝該邊45對月台幕門，相關工序預計於今年第四季完成。



古洞站月台改造工程已完成遷移緊急疏散通道。（港鐵提供圖片)

古洞站月台改造工程包括安裝月台幕門門頂控制箱。（港鐵提供圖片)

古洞站月台改造工程中往落馬洲方向月台的幕牆安裝工序將於本月完成，之後開始安裝45對月台幕門。（港鐵提供圖片)

日以繼夜進行工程：日間興建車站結構 夜間改造一段行車隧道成月台

北環線項目下的東鐵線古洞站設於落馬洲站及上水站之間，項目於2023年底動工，預計於2027年竣工，港鐵稱現正全速興建車站結構，港鐵預計2025年内平頂，正進行月台改造工程。

港鐵指工程在營運中的東鐵線行車隧道上進行是大挑戰，必須時刻保持隧道結構穩定，確保東鐵線日常及安全運作；同時要應對極端天氣包括可能出現水浸的情況，工地設有額外的防洪保護措施。

港鐵形容現時「日以繼夜」進行，日間興建車站結構，包括建造月台、大堂及地面層，以及兩個出入口；夜間則把握個別晚上收車後的黃金兩小時，將一段行車隧道結構改造成月台，每一個工序均在行車隧道範圍内進行，工程團隊必須要精密規劃及嚴謹施工。

港鐵公司項目執行主管——北環線(第一期) 羅廸高講解東鐵綫古洞站月台改造工程。（港鐵提供圖片)

遷移緊急疏散通道 安裝月台幕門門頂控制箱

未有古洞站時，部份隧道旁的位置為緊急疏散通道，是必要的安全配置。現時原有位置會改造變為古洞站月台，工程團隊須遷移該位置的緊急疏散通道，而遷移工序須在非行車時段完成。之後於遷移緊急疏散通道騰出的位置頂部，安裝控制月台幕門開合的門頂控制箱，港鐵公司項目執行主管——北環線(第一期) 羅廸高表示，這工序必須精準配合安裝月台幕門的位置，相關工序已於今年5月完成。

安裝月台玻璃幕牆 由最初每晚安裝一兩塊提速至可裝五六塊

工程團隊隨後開始安裝月台玻璃幕牆,，先於往落馬洲方向的月台位置開始安裝，最初採取較謹慎方案，每晚只安裝一至二塊幕牆。累積經驗及掌握技巧後，目前若一切順利每晚可以安裝大概五至六塊玻璃幕牆。往落馬洲方向月台的幕牆安裝工序將於7月完成，往上水方向月台安裝幕牆工序將會在7月開始。

預計於今年第四季完成安裝兩邊月台幕門

至於安裝月台幕門，只能在每周約兩至三個晚上收車後的「黃金兩小時」內進行。因此工程團隊需精密地規劃施工，把握有限的非行車時間進行相關工序，預計於7月內開始安裝往落馬洲方向的45對月台幕門，之後陸續安裝往上水方向的45對月台幕門，相關工序預計於今年第四季完成。