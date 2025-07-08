海洋公園｜港產川金絲猴B女即將半歲　即日起四選一投票心儀名字

【海洋公園／川金絲猴／命名】海洋公園今日（8日）公布，川金絲猴B女即刻踏入半歲，護理團隊提出四個建議名字，分別為小龍女、樂怡、小紅豆及開心果，並呼籲市民在社交平台IG及FB的帖文中，投票揀選最具代表性的名字。投票日期為即日起至7月22日。



川金絲猴B女即刻踏入半歲，護理團隊經過近半年的相處時間後，提出四個建議名字，呼籲市民投票揀選最具代表性的名字。（海洋公園影片截圖）

川金絲猴B女即刻踏入半歲，護理團隊經過近半年的相處時間後，提出四個建議名字，呼籲市民投票揀選最具代表性的名字。（海洋公園影片截圖）

川金絲猴B女名字由即日起至7月22日投票

海洋公園表示，川金絲猴B女即刻踏入半歲，護理團隊經過近半年的相處時間後，提出四個建議名字，呼籲市民投票揀選最具代表性的名字。投票日期為即日起至7月22日。

建議名字一︰小龍女



龍年出生的雌性幼猴，寓意龍精虎猛。



建議名字二︰樂怡



樂怡二字都有着喜悦、愉快、和悦、舒適的意思，希望金絲猴BB每天生活都快樂、舒適同愉快。



建議名字包括小龍女、樂怡、小紅豆及開心果。（海洋公園影片截圖）

建議名字包括小龍女、樂怡、小紅豆及開心果。（海洋公園影片截圖）

建議名字三︰小紅豆



作為川金絲猴家庭的唯一雌性幼猴，B女可謂「萬綠叢中一點紅」，加上牠的兩名哥哥名字都是豆類食物（小花生及小黃豆），改名小紅豆可作配襯。



建議名字四︰開心果



寓意B女出生為大家帶來無限的歡樂同喜悅，就像開心果一樣。



川金絲猴B女的父母「其其」和「樂樂」已在香港誕下三胎。（海洋公園影片截圖）

川金絲猴B女的父母「其其」和「樂樂」已在香港誕下三胎。（海洋公園影片截圖）

川金絲猴B女的父母已在香港誕下三胎

川金絲猴B女的父母「其其」和「樂樂」，都來自成都動物園，牠們先後在2012年及2015年抵達香港，其後海洋公園與成都動物園展開繁殖計劃，以保持物種基因多樣性。

其其和樂樂在2017年4月17日誕下第一胎BB「樂奇」，至今年1月16日誕生第四胎。川金絲猴在香港繁衍象徵住海洋公園與成都動物園合作的新里程碑。

其其和樂樂在香港誕下的首三胎，即「樂奇」、「小花生」及「小黃豆」，已移居至成都動物園，市民可飛往當地探望。（海洋公園影片截圖）

其其和樂樂在香港誕下的首三胎，即「樂奇」、「小花生」及「小黃豆」，已移居至成都動物園，市民可飛往當地探望。（海洋公園影片截圖）

樂奇、小花生及小黃豆已移居至成都動物園

至於其其和樂樂在香港誕下的首三胎，即「樂奇」、「小花生」及「小黃豆」，已移居至成都動物園，市民可飛往當地探望。

IG投票連結︰按此

FB投票連結︰按此