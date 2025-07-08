海洋公園｜港產川金絲猴B女即將半歲 即日起四選一投票心儀名字
撰文：歐陽德浩
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【海洋公園／川金絲猴／命名】海洋公園今日（8日）公布，川金絲猴B女即刻踏入半歲，護理團隊提出四個建議名字，分別為小龍女、樂怡、小紅豆及開心果，並呼籲市民在社交平台IG及FB的帖文中，投票揀選最具代表性的名字。投票日期為即日起至7月22日。
川金絲猴B女名字由即日起至7月22日投票
海洋公園表示，川金絲猴B女即刻踏入半歲，護理團隊經過近半年的相處時間後，提出四個建議名字，呼籲市民投票揀選最具代表性的名字。投票日期為即日起至7月22日。
建議名字一︰小龍女
龍年出生的雌性幼猴，寓意龍精虎猛。
建議名字二︰樂怡
樂怡二字都有着喜悦、愉快、和悦、舒適的意思，希望金絲猴BB每天生活都快樂、舒適同愉快。
建議名字三︰小紅豆
作為川金絲猴家庭的唯一雌性幼猴，B女可謂「萬綠叢中一點紅」，加上牠的兩名哥哥名字都是豆類食物（小花生及小黃豆），改名小紅豆可作配襯。
建議名字四︰開心果
寓意B女出生為大家帶來無限的歡樂同喜悅，就像開心果一樣。
川金絲猴B女的父母已在香港誕下三胎
川金絲猴B女的父母「其其」和「樂樂」，都來自成都動物園，牠們先後在2012年及2015年抵達香港，其後海洋公園與成都動物園展開繁殖計劃，以保持物種基因多樣性。
其其和樂樂在2017年4月17日誕下第一胎BB「樂奇」，至今年1月16日誕生第四胎。川金絲猴在香港繁衍象徵住海洋公園與成都動物園合作的新里程碑。
樂奇、小花生及小黃豆已移居至成都動物園
至於其其和樂樂在香港誕下的首三胎，即「樂奇」、「小花生」及「小黃豆」，已移居至成都動物園，市民可飛往當地探望。
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