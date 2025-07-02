大熊貓BB一歲生日｜海洋公園夏水禮濕身體驗　生日特別版光影盛夜

【海洋公園／大熊貓BB／加加得得／家姐細佬】港產首對大熊貓龍鳳胎BB將於8月15日踏入一歲生日，海洋公園今日（2日）公布夏水禮詳情，將於7月5日開始，至8月24日結束。園方推出一系列生日主題打卡點、波波池、玩水世界和水戰地帶，去玩記得帶備多一套衣物，方便濕身後更換！



海洋公園今公佈夏水禮詳情。（夏家朗攝）

打卡必到「大熊貓生日倒數日曆」

港產首對大熊貓龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」，即將在8月15日踏入一歲，海洋公園已準備好生日派對，邀請市民及旅客今個暑假進園為兩姐弟慶生。屆時大熊貓將聯同著名卡通角色，以生日造型亮相，當中「大熊貓生日倒數日曆」估計將成為打卡熱點。

家姐細佬巨型充氣公仔在園內四處出現

海洋公園將舉行限定的「孖住行生日遊」，安排家姐細佬巨型充氣公仔在園內四處與訪客互動。另外，巡遊隊伍將展示「最強Panda Friends蛋糕陣」，更有水槍畫師用水畫出熊貓的可愛模樣，配以樂隊傾力演出，生日氣氛熾熱。

水戰地帶與隊友水花大亂鬥，為夏日帶來涼浸浸體驗。（夏家朗攝）

玩水世界刺激水戰為夏日帶來涼浸浸體驗

至於其他活動包括「大熊貓雙星道LIVE」互動劇場、「大熊貓竹夢之旅」奇幻探索旅程、「全園儲卡互動遊戲」、「海洋守護者」互動環節、「LINE FRIENDS x Panda Friends玩轉波波池」、「LINE FRIENDS x Panda Friends玩水世界」及「LINE FRIENDS x Panda Friends水戰地帶」等。

「水戰特攻隊」會手持水槍恭候，乘坐海洋列車到高峰樂園準備接受涼浸浸驚喜！（夏家朗攝）

在玩水世界，玩家能走入噴泉陣、穿越水簾，再挑戰瘋狂大水桶，感受瀑布清涼快感。離開玩水世界後，玩家可以乘坐海洋列車到達高峰樂園，「水戰特攻隊」會手持水槍恭候，甫一下車，就會以多角度水花突襲，邀請您拿起水槍，來一場刺激水花大亂鬥。

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在「玩水世界」挑戰瘋狂大水桶！（夏家朗攝）

夜間舉行大熊貓生日特別版光影盛夜 四語唱生日歌

直至夜幕降臨，海洋公園更舉行「大熊貓生日特別版光影盛夜」，兩姐弟的大型光雕投影，配合水幕特效和舞動噴泉，在輕快音樂的襯托下，點亮公園夜空。

大熊貓生日特別版光影盛夜。（夏家朗攝）

特別版光影盛夜期間，除了投影兩姐弟的成長照片，還會以廣東話、普通話、英語和西班牙語播放生日歌曲，為兩姐弟慶祝生日。

身穿幼稚園校服的家姐細佬公仔最可愛。（海洋公園圖片）

海洋公園陸續推出逾百款獨家熊貓商品。（海洋公園圖片）

海洋公園陸續推出逾百款獨家熊貓商品。（海洋公園圖片）

新熊貓精品出爐 家姐細佬幼稚園校服公仔最可愛

海洋公園陸續推出逾百款獨家熊貓商品，包括「LINE FRIENDS x Panda Friends」首次聯乘的精品，當中身穿幼稚園校服的家姐細佬公仔最可愛，其他熊貓產品則有帽、T恤和毛巾等，大熊貓BB珍藏寫真等精品。

推套票玩盡海洋公園及水上樂園 成人門票$706相等於八折

為吸引市民及旅客入場，海洋公園由即日起推出「歡樂無限雙園套票」，門票有效期至8月31日，市民及旅客憑套票可在7日內進入海洋公園及水上樂園各一次。其中成人門票原價886元，現售708元，即相當於八折優惠。另設售417元的小童票及616元的學生票。

此外，AEON信用卡客戶可享有85折獨家優惠，即成人標準門票售423元，小童門票售212元，優惠推廣期由今年7月5日至11月2日，門票有效期至今年12月31日。