海洋公園｜水上樂園近期實施人流管制 近兩個周末入場人數超上限
撰文：吳焜曜
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【海洋公園／大熊貓BB／加加得得／家姐細佬／水上樂園】港產首對大熊貓龍鳳胎BB將於8月15日踏入一歲生日。海洋公園行政總裁黃嗣輝今日（2日）表示，今年5至6月入場人次較去年同期升19%，海外旅客更飆升46%。
園方指今年水上樂園的表現理想，需要安排人流管制措施，過去兩個周日入場人次更超出上限。樂園由6月底開始到8月，指定周末的開放時間延長至晚上10時。
5月至6月入場人次較去年同期升19% 海外旅客升近一半
海洋公園今午舉行夏水禮啟動禮，行政總裁黃嗣輝表示，自大熊貓數量增加至6隻以來，入場人次不斷提升，今年5月至6月入場人次較去年同期升19%。海外旅客升幅最為顯著，佔總旅客比例升幅達46%。
大熊貓龍鳳胎家姐細佬8.15一歲 海洋公園將舉行生日活動
大熊貓龍鳳胎家姐和細佬將於8月15日滿一歲，黃嗣輝透露當日將為兩姐弟舉行生日活動，但詳情則要「賣個關子」，暫未能公布。
昨日七一回歸各區湧現人潮，不少港人選擇留港消費。黃嗣輝表示，由於昨日本港下雨，難與去年的情況作比較，但他強調今年的入場人次符合預期。
水上樂園6月底起周末延長開放至晚間10時
水上樂園由6月底開始，周末的開放時間延長至晚上10時。今年重開後大排長龍，黃嗣輝指出今年的表現理想，需要安排人流管制措施，例如過去兩個周日（6月22日及29日）入場人次超出上限。因此由6月底開始，周末的開放時間延長至晚上10時。
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