醫管局稱網傳帖文不實　每年提供足夠駐院專科培訓醫生名額

醫管局周二（8日）澄清，社交媒體流傳有關局方聘請駐院專科培訓醫生的帖文，內容並不屬實。局方強調，培育醫療人員不受財政狀况及非本地培訓醫護人員招聘情况的影響，每年都會提供足夠名額給所有本地大學醫科畢業生實習，亦會聘請所有合資格在公立醫院接受專科培訓的本地醫科畢業生。不過，每年會有少數申請接受專科培訓的本地醫科畢業生因不同個人原因，被評估為不適合在公立醫院工作及培訓。



圖為醫管局大樓。(資料圖片)

針對網上流傳，2018/19學年入學醫科生名額為530人，但醫管局今年的駐院專科培訓醫生名額只有510個，質疑「HA（醫管局）跟（根）本無咁多錢請哂啲畢業生」。

醫管局回應稱，今年提供510個駐院專科培訓醫生名額，本地實習醫生報名人數有約450人，另外亦聘請通過非本地醫科畢業生執業資格試、並完成實習的醫生，以及其他本地執業醫生，以補充人手。截至上月底，局方已聘請495名駐院專科培訓醫生，所有受聘醫生本月開始，陸續在公立醫院開始接受專科培訓。

局方強調，在聘請醫護人員時，必須確保申請人具備執業資格，亦會評估申請人是否適合在公立醫院工作和接受培訓。局方不會評論帖文中刊載個別未獲受聘的個案，但對個別人士以偏概全，以專科分派結果誇大為整體招聘，表示遺憾。