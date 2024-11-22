公院檢討倡增員工敢言培訓及高層問責框架　病人組織憂改變文化難

公立醫院系統管理檢討委員會今（22日）公布報告，就醫管局五個範疇提出31項建議。報告提到，醫管局現行運作存在權責不清，醫管局將檢視不同職級在安全與質素上的責任，並會為高層人員建立問責框架，將安全指標納入他們的表現評核。病人政策連線主席林志釉歡迎醫管局培育員工就病人安全表達意見，但認為要改變持續多年文化需時，亦有很高難度，即使設獎勵制度，要調整文化並不容易。



病人政策連線主席林志釉。（資料圖片）

醫院管理局主席范鴻齡（右二）及公立醫院系統管理檢討委員會主席霍泰輝（左二）11月22日會見傳媒，公布委員會報告。（任葆穎攝）

公立醫院系統管理檢討委員會提出的31項建議，涵蓋5大主題，包括管治與責任、事故管理等，其中因應權責不清、下屬不敢匯報等問題，建議要釐清不同職級於質素及安全上責權，讓高層管理人員對病人安全承擔責任，同時設立高層人員病人安全問責框架，將安全指標納入表現評核等，而在安全文化上，加強員工敢言培訓。

另外，報告建議改善根源調查程序，過去與病人及家屬不時發生溝通問題，報告也建議制定以持份者為中心的溝通策略及設立機構發言人培訓計劃。

林志釉：改變持續多年文化需時

林志釉歡迎醫管局培育員工就病人安全表達意見，但認為要改變持續多年文化需時，亦有很高難度，即使設獎勵制度，要調整文化並不容易。林志釉又指，現時公立醫院如果出現具警示作用的嚴重醫療事件，需要24小時內向醫管局總辦事處呈報的規定，醫管局可以參考相關做法，制定向公眾初步通報事故時限，避免待傳媒查詢時才交代事件。

林哲玄倡指引列簡單重點和容易出錯地方 免助醫護工作時跌入陷阱

醫療衞生界立法會議員林哲玄認為，醫療程序指引與醫護工作量息息相關，不建議羅列所有場景，令指引太多太複雜，希望醫管局全面檢視現行指引，只寫出簡單重點和容易出錯的地方，幫助醫護工作時避免跌入陷阱。

醫院管理局主席范鴻齡（左二）及公立醫院系統管理檢討委員會主席霍泰輝（左一）11月22日會見傳媒，公布委員會報告。（任葆穎攝）

范鴻齡也提到，現時發生事故後，根源調查委員會完成調查後，很多時會在指引中加入新的內容，然而，每次發生事故後，不斷加長指引，會導致「指引長到前線無辦法跟」。

他也表明，這種做法會令「責任永遠在前線」，即指引已寫明，無跟足屬前線責任的情況，所以醫管局會將檢視目前所有的指引，「係咪過於繁複，要確保同事跟到。」