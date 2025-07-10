拼多多與順豐「分手」爆貨災　坑口自提點塞爆　排隊取件要4小時

【拼多多／順豐／自提點／網購】拼多多與順豐香港由6月30日起終止合作後`，拼多多香港用戶無法再使用順豐近1,200個自提點及自提櫃，惟拼多多繼續維持零元包郵，終釀成自提點被貨物塞爆的災情。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，他的家人周三（9日）在坑口一間自提點，排隊4小時才可成功取件，該店的貨物更「堆積如山」，需要擺放至商場的走廊，不少街坊長時間等待已「口黑面黑」，更有人失控爆髒話。



坑口南豐廣場一間自提點疑被拼多多貨物「塞爆」，貨品放於走廊。（方保僑提供圖片）

坑口南豐廣場一間自提點疑被拼多多貨物「塞爆」。（方保僑提供圖片）

拼多多與順豐「分手」後繼續維持零元包郵服務

順豐目前在香港有近1,200個自提點及自提櫃，加上與兩大便利店聯手提供24小時取件，即其自提點已遍布港九新界及離島。惟拼多多與順豐「分手」後，繼續維持零元包郵服務，香港用戶購買一件貨品已享有免費直運，因此可估計用戶不會在購物車囤積心儀貨品，再一次過下單付款。

換言之，若拼多多香港用戶的訂單量不變，卻失去順豐的支援，在自提點僧多粥少的情況下，大量貨物「塞爆」自提點的災情必然發生。

坑口南豐廣場自提點過百人排隊等取件 方保僑引述家人︰企到腳軟

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑的家人，近日也在拼多多購物，周三11時到坑口南豐廣場一間自提點，不幸遇到「災情」，排隊至下午3時方成功取貨，即排了4小時。他引述家人指，當時店外有過百人排隊，但想不到最終需時4小時，形容為「排隊企到腳軟」。

方保僑透露家人周三11時到坑口南豐廣場一間自提點，排隊至下午3時方成功取貨，即排了4小時。（夏家朗攝）

街坊經過長時間等待 脾氣暴躁更失控「爆粗」

其後方保僑下班回家順路到商場觀察，發現由隊尾走至自提點需時一分鐘，部份街坊經過長時間等待已「口黑面黑」，甚至脾氣變得暴躁，更失控飆出髒話。他直言，若拼多多不改變「一蚊包郵」的服務，相信未來一至兩周內災情不會改變。

一蚊都免郵會唔會因為咁而改變，就睇門口啲嘢清得幾快。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑

由於取貨時間過長，部份街坊更自備摺椅等候。（方保僑影片截圖）

有街坊醒目自備摺椅等候 商場派保安維持秩序

根據方保僑提供的相片顯示，排隊人龍延伸至商場中庭，部份街坊更「醒目」自備摺椅等候，由於店內的貨物堆積如山，只能擺放在商場的走廊，商場更派出保安在旁維持秩序。