拼多多順豐停合作｜葵廣自提點人龍排至後樓梯 有人等1小時取件
撰文：賴卓盈
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拼多多與香港順豐的合作突於6月30日終止，顧客需選擇順豐以外的自提點取貨。今晚7時許，葵涌廣場3樓一個自提點有超過50人排隊。有排隊頭的取貨人士表示，已經排了約45分鐘，擔心日後會同樣多人，她指將考慮使用其他自提點；另有人表示，今日已排了接近1小時。
有用慣順豐的苦主則稱，順豐自提點多、最方便，日後如在拼多多網購，需走多幾步另覓其他自提點。
葵廣自提點晚上人龍有約50人排隊
今晚7時許，葵涌廣場3樓一個郵件自提點外，有超過50人排隊，人龍從舖面排至後樓梯。劉先生排在隊尾，他苦笑指至少需排半小時以上，形容「平時都唔覺好多人，今日特別多人。」
劉先生平時在拼多多網購時，會選用順豐的速遞服務。他指順豐自提點最多，光是公司和家附近已經有幾個。他指拼多多與順豐終止合作後，需另覓其他自提點，可能要走多幾步路，或有些不便。不過他說：「無辦法，可能佢（順豐）賺唔到錢。」
江小姐同樣用慣順豐，因為最近她家附近已有自提點。她表示，由於拼多多與順豐終止合作，才使用葵涌廣這個場自提點，「要行多幾分鐘，冇咁方便囉。」
排隊頭的黃小姐雖然較少用順豐，但她擔心日後會多了許多人使用葵涌廣場内的自提點，增加排隊時間。她指今日已排了接近1小時，日後會考慮轉用其他自提點。
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