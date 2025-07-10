7.5日本地震謠言終結即爆「遊日反彈潮」　縱橫遊報團量飆近10倍

【日本地震／謠言終結／日本旅遊／日本機票／縱橫遊／Expedia】有日本漫畫「預言」7月5日爆發大地震，曾一度打擊港人的遊日意欲。如今謠言不攻自破，本港專攻日本團的旅行社迎來「反彈潮」，其中縱橫遊常務董事袁振寧在周三（9日）向《香港01》公布好消息，稱近日顧客查詢及報名量，較「謠言終結日」前飆升近10倍，大部份選擇在8月至9月出發，超出預期理想。



旅遊預訂平台Expedia同日公布，香港往東京的航班搜尋量在「謠言終結日」後激增95%，創下今年初以來的新高，接近四分一的航班搜尋，針對15日至31日內出發，顯示港人已急不及待在暑假期間遊日。



日本自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。（資料圖片）

縱橫遊在「流言終結日」（7月5日）推出3個低價旅行團。（資料圖片）

香港多間主攻日本團的旅行社，在上周已陸續推出優惠，迎接7月5日「謠言終結日」後的「反彈潮」。（資料圖片／郭梓謙攝)

多間旅行社上周陸續推優惠 迎接謠言終結後反彈潮

香港多間主攻日本團的旅行社，在上周已陸續推出優惠，迎接7月5日「謠言終結日」（7月5日）後的「反彈潮」。其中縱橫遊推出3個低價旅行團，額外提供5級地震保障，即一旦日本發生5級以上地震並影響行程，團友在出發前的一周可選擇取消，將安排全數退回繳交的款項，包括保險費用等雜項。

該批旅行團將在7月至9月出發，團費介乎5,999元至9,999元，全部乘坐國泰航空，分別前往大阪、九州及北海道。若二人同行，第二位獲半價優惠，即最多可低至約2,999元。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

縱橫遊袁振寧公布好消息︰日本團報名超出預期理想

縱橫遊常務董事袁振寧周三向《香港01》透露好消息，稱近日顧客查詢及報名量，較「謠言終結日」前飆升近10倍，大部份選擇在8月至9月出發，超出預期理想。他估計額外地震保障及保證乘坐國泰航空，進一步推動顧客報團。

袁振寧上周曾表示，今年4月至5月的報團量按年跌一半，期望推出低價旅行團，吸引市民重遊日本，目標今年冬季可恢復至去年的七成至八成，明年達至完全恢復。

根據旅遊預訂平台Expedia數據，大阪航班搜尋量升近80%。（日本觀光局網站圖片）

根據旅遊預訂平台Expedia數據，福岡航班搜尋量升85%。（福岡縣旅遊官網圖片）

Expedia東京航班搜尋量激增95% 創下今年初以來新高

自由行旅客方面，旅遊預訂平台Expedia公布，若對比6月28日至7月1日及7月5日至8日的數據，香港出發往東京航班的搜尋量，在「謠言終結日」後激增95%，創下今年初以來的新高。至於大阪和福岡也有明顯升幅，航班搜尋量分別升近80%和85%。

Expedia又指，接近四分一的航班搜尋，針對15日至31日內出發，另有約兩成是31日至61日內出發，顯示港人已急不及待在暑假期間遊日。而日本酒店的搜尋量也急升四成，最受歡迎的目的地包括東京、大阪、福岡、京都及北海道。