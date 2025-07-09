丹娜絲回馬槍｜天文台：南側季候風與暴雨疊加來襲　或發暴雨警告

【天文台／明日的天氣／hko／熱帶氣旋／打風／移動路徑】目前減弱至熱帶低氣壓的熱帶氣旋丹娜絲，「回馬槍」由福建內陸向西南移動，天文台料明日（10日）進入廣東，其殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。



天文台下午指出，丹娜絲南側相關的西南季候風，將與暴雨構成共同影響，珠江口一帶的天氣在未來兩日（10日及11日）變得惡劣，因此將視乎情況發出暴雨警告和俗稱「黑球」的強烈季候風警告，呼籲市民出門前記得留意最新消息。當強烈季候風警告發出時，代表本港風力相當於3號強風球。



熱帶低氣壓丹娜絲7月9日下午2時集結在香港之東北約630公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

天文台表示，在晚上8時，丹娜絲集結在廈門之西北偏北約180公里，即香港東北約600公里，預料向西南移動，時速約18公里，橫過福建，並逐漸減弱，中心附近最高持續風速每小時55公里。天文台指隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，即距離香港約130公里左右。

根據中央氣象台7月9日傍晚6時的預測，熱帶氣旋丹娜絲的殘餘渦旋將於未來兩日掠過廣州。（中央氣象台圖片)

根據中央氣象台7月9日傍晚6時的預測，由晚上8時至7月10日8時風力達6級。（中央氣象台圖片)

根據中央氣象台7月9日傍晚6時的預測，由晚上8時至7月10日8時，福建南部及廣東東部雨量將達100至249.5毫米（大暴雨區），香港東部會跌入暴雨區（料雨量50至99.9毫半）。（中央氣象台圖片)

天文台高級科學主任唐宇煇講解未來數日的天氣預測。（影片截圖）

唐宇煇表示，娜絲採取罕見的移動路徑，先在南海東北部90度轉向，然後登陸台灣，其後在東海大幅轉向西南偏西橫過華南。（影片截圖）

丹娜絲｜天文台︰丹娜絲採取罕見移動路徑 即將進入廣東

天文台今午5時舉行新聞發布會，高級科學主任唐宇煇表示，熱帶低氣壓丹娜絲與殘餘相關活躍西南季候風，現正橫過福建省一帶，未來兩日（10日及11日）將為本港帶來暴雨。

唐宇煇分析指，丹娜絲採取罕見的移動路徑，先在南海東北部90度轉向，然後登陸台灣，其後在東海大幅轉向西南偏西橫過華南。按照目前的預測，丹娜絲將今明兩日進入廣東省並逐漸減弱，殘餘部份可能在廣州市附近掠過。

▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



丹娜絲｜天文台未來兩日或發出「黑球」、暴雨警告

唐宇煇預計，與丹娜絲南側相關的西南季候風，將在未來兩日普遍影響珠江口岸一帶，因此屆時本港將有暴雨及狂風雷暴，天文台因應情況會盡早發出暴雨警告。

此外，在暴雨及較強的西南季候風共同影響下，珠江口一帶的天氣變得較為惡劣，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風警告。

根據過往經驗，有熱帶氣旋或殘餘在本港北面掠過時，往往有機會為我哋帶來暴雨。 天文台高級科學主任唐宇煇

天文台7月7日指出，雖然電腦模式仍有分歧，但多數預測本周後期珠江口一帶有大驟雨。（天文台圖片)

丹娜絲｜黑球相當於3號風球 籲市民出門前留意最新消息

翻查資料，當天文台在本港任何接近海平面的地方，錄得季候風平均風速超過每小時40公里，便發出強烈季候風警告，即相當於3號強風信號的風力（每小時41公里至62公里）。

唐宇煇強調，由於受到現今科技的限制，天文台難以提早兩日預測何時出發暴雨警告，呼籲上班族及學生在出門前，記得留意天文台的最新消息。

天文台7月9日下午4時半更新九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

丹娜絲｜明日的天氣：雨勢有時頗大及有狂風雷暴

唐宇煇預測，今晚至明日大致多雲，有幾陣驟雨，由今晚起驟雨會逐漸增多，明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴，吹和緩至清勁的南至西南風；展望周五（11日）將有大驟雨及狂風雷暴，周六（12日）仍有驟雨，下周初期驟雨逐漸減少。