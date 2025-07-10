DSE放榜2025｜調查揭應屆考生壓力值創6年新高　憂經濟差、出路縮

中學文憑試下周三（16日）放榜，青年協會今（10日）公布「DSE 2025 升學規劃調查」結果，調查結果顯示，52.9%受訪應屆考生放榜壓力達7至10分高水平，打破近年壓力放緩的趨勢，更較去年的41.7%急升逾10個百分點，創2020年以來新高。



陳英杰（中）表示，考生壓力受經濟環境影響。（陳穎欣攝）

今屆考生壓力創6年新高 憂經濟環境

青協今日（7月10日）公布「DSE 2025 升學規劃調查」結果，調查於5月26日至6月26日期間，以網上問卷形式訪問包含490名應屆文憑試考生及966名中五準考生。

青協調查結果顯示，52.9%應屆考生表示放榜壓力達到7至10分的高水平，較去年的41.7%急升逾一成，創2020年以來新高。而57.1%中五準考生同樣感受到高壓，與去年57.6%相若。香港青年協會督導主任陳英杰表示，考生壓力上升受經濟環境變差、就業出路收縮影響。

59%應屆考生將大學學位視為升學目標，如未能於聯招獲派心儀科目，54.7%會考慮報讀自資副學位課程。考生對升學前路的感覺，大多有「擔心」（64.7%）和「迷惘」（54.5%），青協鼓勵鼓勵考生把握時間，為不同成績制定規劃及應變方案以減輕焦慮。

48.2%考生表示規劃升學及發展方向「十分困難」，是近三年新高。其中對「經濟環境與就業前景」的考慮為57.3%，比去年47.6%多近一成。

打算報讀電腦工程系的黃同學（左）未有考慮AI跨學科，認為需時間、精力平衡，會「顧此失彼」（陳穎欣攝）

不足兩成考生選科優先考慮報讀AI

近九成半受訪中六及中五學生（94.1%）認為「具備AI 知識對未來的學習和職業發展非常重要。」 ，亦有91.4%受訪應屆考生有留意各大學院新增了不少AI相關的跨學科課程，但只有近19.8%考慮報讀。陳英杰稱「學生暫時未認為 AI知識必須要在本科學習，但他們認為重要。」

青協公布「DSE 2025 升學規劃調查」結果。（陳穎欣攝）

本學年接獲逾8000宗求助個案

青協提到，從去年9月1日至今年7月9日，一共接獲8415宗求助，例如考生原本有意報讀媒體設計，但因AI技術迅速發展，擔心畢業後難以就業，前景不確定，難以作出抉擇。「我鍾意寫作、拍片，但依家AI可以自動生成文章動畫，讀完都唔知有冇前景。」

另外有考生家長坦言，子女主動研究AI 及跨學科升學路向，自己卻對相關範疇認識不深，即使查詢教師或親友亦難獲具體建議。「以前無人工智能，跨學科都係新鮮事，我根本唔識。」他感到無力參與子女升學決策，擔心誤選卻無從協助。