DSE｜王仲銘中學基層學子破繭成蝶　放榜前獲城大化學系直接錄取

「中三時首次接觸化學，當時是零興趣，多謝化學科老師逐步引領我接觸化學世界，讓我沉浸在這個領域內。」樂善堂王仲銘中學應屆 DSE 學生何展銘感激學校支援及化學老師的教導，讓他確立了人生方向，更透過透過申請學校推薦直接錄取計劃，成功獲城市大學直接取錄入讀化學系，向成為化驗師夢想進發。



同屆的林江妍是內地插班來港學生，她感恩學校開設廣東話強化班及英文補習班，讓她快速融入香港學習環境，此外她更多次參與學校舉辦的交流團，從中找到志向，立志要透過知識去發掘世界，改善環境。



樂善堂王仲銘中學應屆文憑試考生何展銘（左）獲城大於放榜前直接取錄，同樣是文應試應屆考生的林江妍亦有信心可考入教育大學。（金敏琍攝）

何展銘的經歷就如一齣勵志劇。來自內地家庭的他，父母長年在大陸謀生，他自少便隨爺爺嫲嫲在香港生活，兩老雖然已逾六十歲，但仍然為投入勞動市場，賺取生活費照顧展銘。展銘憶述收到學校來電告知獲城大取錄通知的當天，爺嫲孫三人大樂透，當晚更破天荒「在酒樓吃了一餐好的」慶祝。

從化學零興趣 到立志做化驗師

他非常感激樂善堂王仲銘中學及校內老師支援。展銘表示，他在中三才接觸化學，最初是零興趣，但在化學科主任王鴻光的循循善誘下，讓他對化學漸漸產生了興趣，更給予很多機會讓他參與化學科相關活動及測試，讓他立志成為一名化驗師。

樂善堂王仲銘中學化學科主任王鴻光（左）一直對學生循循善誘，啟發何展銘（右）對化學產生濃厚興趣，更立志成為一位化驗師。（金敏琍攝）

「學校曾帶我們參觀土木工程拓展處的化驗事務所，有些機器運作我覺得很新奇很有趣，他們測試土木石頭鋼筋那些，令我想投入這個行業。」當時學校與土木工程拓展處合辦本地遊學團，在暑假期間，獲校方推薦的學生更有機會參觀由土本工程拓展處負責的項目實際運作情況，而展銘是其中一位學生。

報考國際化學試 為圓大學做好準備

除此之外，化學科老師每年都會要求學生報考由澳洲皇家化學學院（Royal Australian Chemical Institute, RACI）舉辦的國際化學測試（ICQ），除了增加化學知識，還能為日後申請大學、特別是報考化學相關專業提供有力的支持。

展銘表示，測試前老師非常耐心地「逐一解題，給予很多建議」，最終獲得了榮譽獎佳績（Certificates of Credit），成功透過學校推薦直接錄取計劃，在文憑試放榜前已獲城大化學系直接取錄，踏出成為化驗師的第一步。

「備戰這個考試的過程中，讓我涉獵到更多化學的知識及應用，解難後除了獲得成功感，更讓我明白到化學是可以應用到生活不同的層面，從而更確立我的志向—把化學實踐到生活當中，貢獻社會。我相信，大學面試時我曾談及這些經歷，讓他們知道我對化學的熱誠。」

師生關愛支援 助內地插班生打破語言隔閡

樂善堂王仲銘中學另一位應屆文憑試考生林江妍亦是來自基層家庭，中三從內地插班來港，曾擔心語言問題影響學習及被同學排斥。「原來王中（樂善堂王仲銘中學）就好似一個溫暖大家庭，老師很有耐性地幫助我。例如學校會開設廣東話班，在星期六、日及放學後，又會有額外的英文補課去幫助我」。

林江妍表示，除了校內免費補習班，學校更會提供不同類型獎學金支援，讓她可以額外購買補充練習來學習英語。

她亦透過參與學校舉行的交流團去拓闊眼界及知識，確立將來要以科學知識讓環境變得更美好的志向，又稱有信心可以成功獲教育大學的科學與環境學系取錄。

教育關懷延展至學生畢業 成終身發展夥伴

兩位基層學子能專注追夢，源於學校支援。樂善堂王仲銘中學校長徐思明表示，中六畢業生同時面對學業壓力、家庭經濟、心理調適和社會融入等多重挑戰，今年特意整合資源，有系統地推出「七年級生涯教育」，突破傳統中學教育框架。透過不同的機構實習、情緒輔導、升學及就業諮詢等安排，將教育關懷延展至學生畢業後的人生路上，協助他們規劃未來發展方向，希望學校成為學生的終身發展夥伴，持續為他們人生專業發展護航。

樂善堂王仲銘中學一直重視學生的生涯規劃， 除了高中開設多達14個選修科目，亦為學生提供多元學習體驗，讓學生發掘潛能。校長徐思明（左）在校內的咖啡閣，品嚐學生的拉花咖啡。（金敏琍攝）

「王中補習社」支援 教師校友聯手拔尖補底

徐校長指，學校針對基層生無力負擔校外補習，學校開設「王中補習社」，由教師及校友義工課後提供免費支援，形容校友舊生這種「回饋式」成長讓教育資源發揮最大效益。副校長（學與教）陳凱珊強調「王中補習社」特色更能「精準對接」，老師能按學生程度及弱點補習，效果更為顯著。

增設升讀大學獎學金 每年資助1.5萬元

為了進一步減輕學生經濟負擔，校方設有超過二十項奬學金供學生和校友申請，本學年增設專為升讀本地學位課程而設的全新「本地升讀大學獎學金」，受惠學生每年可獲資助三分之一的大學學費（1.5萬港元）。另外亦有校友針對往海外及內地升學學生，設立Wise Torch Scholarship，受惠學生可獲1萬元獎學金。

何展銘有望取得「本地升讀大學獎學金」，他坦言家庭收入僅能勉強應付日常開支，若獲獎學金支援將令他鬆一口氣，「至少不用擔心九月開學首期學費，能專心準備大學課程」。

此外，學校又設有特色「王中夢種籽獎學金」（SEED）」，成功申請學生可獲資助去實現夢想，鼓勵同學將理想化為行動，累積經驗，裝備未來。