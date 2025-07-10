德信前校長向補習社女董事洩試題罪成　校長求情稱已身敗名裂

德信學校前校長郭超群，被指向一名他認有好感的補習社女董事校方洩露試題，且未有申報利益，兩人早前被廉署拘控，經審訊被裁定公職人員行為不當罪成。兩人的律師今（10日）在區域法院求情，其中代表郭的律師指郭因本案已身敗名裂，又呈上多封求情信指郭有道德操守，法官即指有道德操守的人不會欺詐，指郭違反誠信，其行為損害學校和教育制度的聲譽，押後至9月2日判刑。



兩名被告：郭超群(50歲)和彭詠嫺(女，46歲)，兩人被裁定一項串謀觸犯公職人員行為失當，郭另被裁一項藉公職作出不當行為罪成。

被告郭超群(前)稱因本案已身敗名裂。（資料圖片/劉安琪攝）

女被告彭詠嫺求情希望能獲輕判。（資料圖片/劉安琪攝）

官指被告行為令呈分試成績作廢

為代表郭的大律師求情承認案情嚴重，指郭因本案已身敗名裂，現已感到後悔，明白判囚無可避免。法官回應指，本案影響公開考試，當時該校的升中呈分試成績作廢，有學生努力準備，卻受事件影響。法官又引述求情信指郭有道德操守，但官認有道德操守的人不會欺詐，也不會教導學生欺詐。指郭在案中違反誠信，其行為損害學校和教育制度的聲譽。

女被告有個人得益

女被告的大律師希望法庭可輕判，法官回應說判刑時要考慮女被告有個人得益，和她是經審訊後被定罪。

案件編號：DCCC 616/2023