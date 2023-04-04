德信前校長郭超群涉行為失當　准以1萬元保釋　案將轉區院審

德信學校前校長郭超群涉在學校考試和測驗前，洩露小五、小六試卷機密題目予一間他有份注資成立的補習社，並一直未作任何利益申報。郭早前被廉正公署拘捕，並被控公職人員行為失當，及與補習社前董事串謀公職人員觸犯行為失當。案件今（4日）於西九龍法院提堂，二人暫時毋須答辯。裁判官把案件押後至6月23日再訊，以待控方準備轉介區域法院的文件。前董事准繼續保釋，郭申請擔保後亦獲批，兩人各准以現金1萬元等條件擔保。



郭今早被押送至法院

被告依次為：郭超群（50歲，德信學校前校長）及彭詠嫺（46歲，勤舍學習中心前董事兼股東）。郭今被押送到法庭，並要求保釋，控方沒有反對，裁判官最後批准郭，及本已獲保釋的彭，同樣以1萬元現金擔保，兩人並需要交出所有旅遊證件、不得離港、不得直接或間接接觸證人。

+ 1

郭涉向校方隱瞞與補習社關係

郭被控於2017年7月24日至2021年6月12日間，在履行其任德信校長的公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為，即向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心的財務利益。

郭另被指向彭洩露學校機密即試題

郭另與彭被控於2019年10月16日至2021年6月3日期間，一同串謀使郭在履行公職期間，無合理辯解或理由，蓄意及故意地在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心洩露學校機密資料，即其考試和測驗題目。

案件編號：WKCC1418/2023