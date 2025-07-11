穩定幣｜八達通澄清：顧問身份支持加速器計劃 不涉產品開發項目
撰文：蕭通
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香港金融科技公司IDA愛達周四（10日）宣佈，將與加速器計劃（accelerator program）機構Brinc、八達通和區塊鏈平台XDC聯手推出穩定幣加速器計劃，以穩定幣作為連接Web3的橋樑，為中小企（SMEs）解鎖新增長機會，從而為香港的消費經濟開啟新的可能性。不過，八達通同日澄清，該公司是以顧問身份支持計劃，計劃純屬概念探索性質，並非穩定幣產品開發項目，亦不構成正式合作夥伴關係。
八達通：並非穩定幣產品開發項目
八達通指出，為推動香港金融科技的未來發展，該公司以顧問身份，支持一項由Brinc主導、旨在探索新一代Web3顧客忠誠度方案的概念構思加速器計劃。八達通對此計劃的支持，貫徹了該公司致力令顧客生活更輕鬆，同時全面恪守所有監管規定的核心承諾。不過，八達通指計劃純屬概念探索性質，並非穩定幣產品開發項目。
根據IDA愛達的新聞稿，是次計劃旨在將八達通傳統的閉環系統，轉變為由Web3技術驅動的合規、全球互聯的生態系統，參與計劃的初創企業需要透過以穩定幣為基礎的創新解決方案，來賦能商戶、簡化獎勵系統。
每家成功通過申請的初創企業，將得到由IDA愛達提供的合規性、擴展性及生態系統整合方面的策略指導，以確保方案暢順運作。與此同時，成功入選的初創企業，將有機會獲得IDA的策略指導及XDC的資金支援。
IDA愛達：計劃透過八達通強大的網絡為基礎
IDA聯合創始人李凱翔周四表示，這個穩定幣加速器計劃鼓勵初創在Web3領域創新，透過IDA愛達在穩定幣技術方面的指導，以及和八達通強大的網絡為基礎，真正香港企業助香港中小企連繫傳統的Web2獎勵系統與Web3的穩定幣生態環境。配合將於8月1日生效的《穩定幣條例》，將為開創香港的穩定幣生態環境作好準備。
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