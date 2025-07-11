跨境一鎖｜陳子達出席福州關區首發活動　貨車經深圳灣直達港機場

香港海關關長陳子達周三（9日）結束一連4日參訪烏魯木齊海關和福州海關的行程，期間曾出席福州關區閩粵港「跨境一鎖」快速通關模式首發活動。首輛載有轉口貨物的運輸車輛，透過「跨境一鎖」從福州關區的首個清關點出發，並於昨日（10日）上午經深圳灣管制站抵達香港國際機場，並轉運貨物往世界各地。在計劃下，閩粵港海關減少對貨物的重複查驗，加快清關效率和簡化貨物轉關流程。



陳子達是於周三轉往福州訪問，並在「跨境一鎖」首發活動致辭。他表示，福州關區正式開通首個「跨境一鎖」清關點，有助進一步推動閩粵港互聯互通和貨物便捷流並動，也標誌着內地與香港海關在通關便利合作上取得新突破。

盼提升跨境物流多式聯運效率

同時，陳子達期望計劃擴展至福州關區後，能夠提升跨境物流多式聯運的效率，讓福州的各式產品進一步走向國際，同時鞏固及提升香港作為國際航運中心、國際航空樞紐和國際物流樞紐的地位和競爭力，創造兩地貿易雙贏局面。

陳子達同日亦分別與福州市人民政府黨組成員張帆、國家海關總署廣東分署副主任馮國清，以及福州海關副關長林躍飛會面。福州關區是繼廈門關區之後，第二個在福建省實施「跨境一鎖」的關區。香港和內地海關將繼續積極擴展「跨境一鎖」計劃，設立更多清關點，並正籌備把計劃延伸至廣西，吸引更多貨物來港中轉，提升香港的航運物流競爭力

此前參訪烏魯木齊 商促進香港與新疆經貿交流

在到訪福州前，陳子達6日至8日參訪烏魯木齊海關，期間與烏魯木齊海關關長郝煒明會面，就促進香港與新疆的經貿連繫和交流、拓展合作機遇和，加強兩地海關協作交換意見。他並到訪烏魯木齊國際陸港區、烏魯木齊海關業務運行監控和查驗管控中心，以及卡拉蘇口岸等，了解當地的中歐班列智慧貨物監管及通關流程。 陳子達期望，未來雙方海關加強國家南大門與西大門優勢互補，助力亞歐供應鏈穩定。