陸港海關將簽合作文件　促進安全無縫人流貨物流

行政長官李家超今日（5月19日）在禮賓府與海關總署署長孫梅君會面，就加強香港和內地海關的執法和合作交流意見。



海關總署署長訪港 出席世界海關組織亞太區首腦會議

李家超歡迎孫梅君署長率團訪港，出席世界海關組織亞太區首腦會議。他感謝海關總署支持香港海關角逐2024至2026年度世界海關組織亞太區副主席，而香港海關亦成功在去年6月獲選。這不僅體現國家和亞太地區對香港的支持，亦鞏固香港作為「超級聯繫人」的角色。

孫梅君在今年２月出任海關總署署長。

李家超亦提到孫梅君此行將出席海關總署和香港特別行政區政府的合作文件簽署儀式，促進內地與香港之間的安全無縫的人流和貨物流，以至香港輸內地乳製品和肉製品等合作。這些合作將提升香港作為國際貿易、航運中心的地位，也為兩地海關進一步合作奠下堅實基礎。

行政長官李家超（右）今日（５月19日）在禮賓府與海關總署署長孫梅君（左）會面。（政府新聞處）

李家超：期望兩地海關保持緊密合作

在執法合作方面，李家超說，內地與香港海關一直攜手打擊跨境走私活動，並透過交換情報和進行聯合行動等措施，防止及偵緝走私違禁品。他期望兩地海關未來在通關、打擊走私販毒和便利商貿等方面繼續保持緊密合作。

2025年3月20日，環境及生態局局長謝展寰（右三）展開北京訪問行程，禮節性拜訪國家海關總署及與國家海關總署副署長趙增連（左三）會面。（政府新聞處圖片）

環境及生態局局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、署理保安局局長卓孝業、行政長官辦公室主任葉文娟和香港海關關長陳子達亦有出席。