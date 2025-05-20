海關總署署長到訪　與港簽署加強「單一窗口」合作等多項協議

香港海關以世界海關組織亞太區副主席的身份，周一（5月19日）起一連四日舉辦「第26屆世界海關組織亞太區首腦會議」，國家海關總署長孫梅君率團訪港出席。在訪港期間，代表團與香港政府簽署多份合作協議，孫梅君也曾與特首李家超、海關關長陳子達會面。



2025年5月19日，商經局與國家海關總署簽署關於《「單一窗口」的合作安排》。圖示商經局局長丘應樺（右六）、海關總署署長孫梅君（左六）、香港海關關長陳子達（右五）、海關總署國際合作司司長郭雪艷（左五）、商經局副秘書長林兆康（右四）、深圳海關關長鄭巨剛（左四）和其他嘉賓在簽署儀式後合照。（政府新聞處圖片）

國家海關總署代表團在港期間，孫梅君周一與商經局局長丘應樺簽署關於《「單一窗口」的合作安排》，進一步加強香港與內地在「單一窗口」方面的合作和交流，推進兩地系統對接。

實施「單一窗口」有助提升香港的貨物清關效率，商經局正分三階段實施，第一及第二階段已分別於2020年及2023年全面投入服務，共涵蓋42類貿易文件。第三階段服務將於明年開始分批推出，屆時系統將與內地「單一窗口」對接。

就香港輸內地肉製品和乳品簽署合作協議

此外，代表團周一與環境及生態局簽署《香港輸內地肉製品檢驗檢疫和衞生要求備忘錄》和《香港輸內地乳品的合作安排》，對輸內地的香港製造肉製品和乳品實施食物安全源頭監控，涵蓋對食物原材料來源檢測，以及食物製造商的生產管理，包括產品存放和運輸等要求。

與關長陳子達會面 深港簽備忘錄加強陸路口岸協調

孫梅君周日（18日）與海關關長陳子達會面時，雙方就進一步鞏固內地與香港海關合作交換意見。會後，在孫梅君和署理保安局局長卓孝業見證下，陳子達和深圳海關關長鄭巨剛簽署《香港海關與深圳海關深港陸路口岸「點對點」快捷協作聯繫備忘錄》。備忘錄的簽訂進一步加強兩地海關陸路口岸的信息共享及協調機制，提升深港人流和物流的通關效率。

出席世界海關組織亞太區首腦會議

國家海關總署代表團周日曾到高鐵西九龍站，實地考察香港海關在旅客清關工作的運作情況。代表團並於翌日出席「第26屆世界海關組織亞太區首腦會議」。