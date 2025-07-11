暴雨︱天文台解紅色暴雨16小時內3上3落原因　不同雷雨區發展有異

天文台署理高級科學主任沈志泰今（11日）在電台節目指，受熱帶氣旋丹娜絲的殘餘及西南季候風影響，香港今明（12日）兩日仍間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。對於有質疑天文台昨日（10日）數次轉換暴雨警告，他解釋由於不同雷雨區發展情況有異，加上經過香港的時間不同，天文台因應雨勢發相應警告。。



熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

天文台：今日仍會有驟雨及狂風雷

天文台署理高級科學主任沈志泰表示，受丹娜絲殘餘影響，加上活躍西南季候風帶來水氣，廣東地區自周三晚起天氣明顯轉差，香港普遍地區雨量超過100毫米，局部更超過140毫米。他預計，本港今日仍會有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢持續較大，呼籲市民留意驟雨變化。下星期初驟雨會逐漸減少，天色會好轉，下周初預計會有陽光及天氣酷熱。

沈志泰表示，本港今日仍會有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢持續較大，呼籲市民留意驟雨變化。（資料圖片/天文台影片截圖）

周三（9日）深夜11時45分，天文台首發紅色暴雨警告，之後至周四早上9時36分再發出紅雨警告，其後於10時40分轉為黃雨警告，惟於12時40分再改發紅雨警告，引起部分市民質疑。

沈志泰解釋，由於整體華南沿岸及南海北部天氣不穩，不同雨區發展有異。當強雷雨區帶經過時，會令雨勢增強。而每個雨區經過香港的時間或有不同，「可能隔開一段時間再到下一個雷雨區」，天文台因應雨勢發出對應警告。

雨季將至，陳克強指會與天文台合作，提前作出部署。（資料圖片/江智騫攝）

渠務署周三至今接獲6宗水浸個案 全非水浸黑點

渠務署署理助理署長陳克強指，由7月9日天文台發出紅色暴雨警告，至今早6時，署方共接獲6宗水浸個案，均位於新界，包括新田公路、新田村路、八鄉大窩村以及朗天路。他表示，這些地方並非水浸黑點，署方亦一直有緊密巡查這些地方，但由於今次雨勢較大，或將沙泥及樹葉等雜物冲至路邊集水溝，而引致淤塞。

雨季將至，陳指會與天文台合作，提前作出部署。陳指，今次署方收到天文台暴雨預警後，共派遣超過100隊緊急隊伍，預先調查及清理全港淤塞水渠。