丹娜絲殘餘致暴雨襲港　3區雨量逾140毫米　天文台料周五天氣惡劣

【hko／天文台／紅雨／黃雨／黑雨／暴雨警告／明日的天氣】熱帶氣旋丹娜絲「回馬槍」襲廣東，本港今日多區下大雨。天文台由昨晚（9日）午夜前到今日（10日）下午初段，一共三度發出紅色暴雨警告。由今日凌晨至晚上8時45分，多個地區累積錄得超過100毫米雨量，當中荔枝角、青衣及荃灣雨量更超過140毫米。天文台預料香港明日（11日，星期五）多雲有雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。



熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

天文台由昨深夜至今午共3色發出紅色暴雨警告

天文台今早上8時35分發出黃色暴雨警告信號，到9時36分改發紅色暴雨警告信號，10時40分改回黃色暴雨警告信號，到12時40分天文台再次發出紅色暴雨警告信號，約3小時後的3時30分又改回黃色暴雨警告信號，至晚上8時取消。連同昨晚11時45分至今日凌晨0時45分生效的紅色暴雨警告信號，即一共三出「紅牌」。

7月10日凌晨0時至晚上8時45分期間，本港多個地區累積錄得超過100毫米雨量，荔枝角、青衣及荃灣雨量更超過140毫米。（天文台截圖）

多區累積錄得超過100毫米雨量

從今日凌晨0時至晚上8時45分期間，本港各區累計雨量由70毫米起跳；多個地區累積錄得超過100毫米雨量，包括長洲、黃竹坑、葵涌等地；荔枝角、青衣及荃灣雨量更超過140毫米。

有網民質疑為何雨量超過70毫米，天文台卻無發出黑色暴雨警告信號。不過天文台釐定暴雨警告，是以每小時雨量計算，並非某時段累計雨量：

．黃色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

．紅色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

．黑色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。



熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

圖為攝於7月8日上午10:45的局部大雨「倒水」情況。（Agnes Lau攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片 )

天文台預測受活躍西南季候風影響，未來一兩日華南沿岸及南海北部有大驟雨及狂風雷暴。明日（11日）吹南至西南風4至5級，多雲有雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴；周六 (12日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，市區氣溫重上3字頭。

天文台9月10日下午4時半更新九天天氣預報，料11及12日天氣仍差，13日起開始好轉。(天文台圖片)

下周後期又有廣闊低壓區在菲律賓以東海域發展

天文台指隨着高空反氣旋增強，下周初至中期天色好轉，日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。天文台料由周日 ( 13日）起部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，由周日至周四市區最高33度，周五及六稍降至32度。

預料一個廣闊低壓區會在下周後期為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。