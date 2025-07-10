丹娜絲暴雨｜閃電詠香江　天文台兩日錄得22470次閃電｜多圖

【hko／丹娜絲／海葵／黑雨／世紀暴雨／紅雨／黃雨／暴雨警告／明日的天氣／hko／熱帶氣旋／移動路徑】熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」襲廣東及香港，天文台由昨晚（9日)至今日(10)下午三度發出紅晚暴雨警告。



對於天氣攝影愛好者，狂風電暴天是捕捉剎那閃電的最好時間。天文台紀錄顯示，由昨晚至今日下午，共錄得22,470次閃電。不少人在昨晚深夜至今日凌晨，拍攝到閃電詠香江美景。



熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9日晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月10日01:13攝於紅磡。（Kelvin Kwan攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片 )

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9日晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月10日凌晨紅色暴雨警告期間攝於維港。（Jessica Li攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片 )

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月10日01:14攝的維港閃電。（Nick Choy攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片 )

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9日晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月10日01:30攝於鰂魚涌。（Candy Chan攝＠Candy Chan Photography／Facebook專頁香港風景攝影會圖片 )

7月10日及過去三天在香港境內錄得之閃電次數。(天文台圖片)

根據天文台資料，昨晚深夜共有1,337次雲對地及3,794次雲間閃電，另在今日凌晨0至1時分別有123次雲對地及1,094次雲間閃電，相信不少人在這個時間拍攝到閃電。

今早8時至下6時也不時有閃電，以早上9時至10時最密集，不過日間較光，要捕捉到不容易。

總結由昨晚至今晚午夜，天文台共錄得22470次雲對地及雲間閃電。

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9日晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月9日23:30至7月10日01:30攝於荃灣。（Bin Cheung攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片 )

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月10日00:08攝於元朗。（Kenneth Wong攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片 )

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月9日23:34 攝於元朗。（Sherman Yeung攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片 )

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9日晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月10日00:00攝於上水。（Edward Tai攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片 )

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月10日00:11至00:17攝於大埔。（Wai LI Lam攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片 )

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。（Kevin So攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片 )

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9日晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。（Denise Den攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片 )

▼同場加映7月2日閃電▼